تغطية مباشرة: مباريات اليوم لفرق برشلونة، ليفربول، يوفنتوس، ميلان، الهلال، الأهلي

تشكيل الهلال والوحدة
2020-12-13T15:45:45Z
القائمة الأساسية لفريقي #الهلال و #الوحدة#الهلال_الوحدة pic.twitter.com/EfArpeWrYI— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) December 13, 2020
تشكيل ليفربول لمواجهة فولهام
2020-12-13T15:37:59Z
📋 | إليكم كيف اختيارات المدرب يورغن كلوب لمواجهة فولهام في #الدوري_الإنجليزي_الممتاز 🔴👊#فولهام_ليفربول— نادي ليفربول (@LFC_Arabic) December 13, 2020
رين يتفوق على نيس
2020-12-13T15:03:52Z
فاز رين بهدف نظيف على نيس
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ريال سوسييداد يسقط في فخ التعادل أمام إيبار
2020-12-13T15:01:12Z
تعادل ريال سوسييداد بهدف لمثله أمام إيبار ليعود إلى الصدارة بفارق الأهداف عن أتلتيكو مدريد
Getty
ساوثامبتون يسحق شيفيلد يونايتد
2020-12-13T14:28:14Z
فاز ساوثامبتون بثلاثية نظيفة على شيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي
Getty
إنتر يفلت من قبضة كالياري في الدقائق الأخيرة
2020-12-13T14:25:29Z
حوّل إنتر تأخره بهدف نظيف إلى انتصار بثلاثية على كالياري في الدوري الإيطالي
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