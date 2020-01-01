مدونة حية

تغطية مباشرة: مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي والدوري السعودي ومباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد

تابع تغطية مباشرة لجميع مباريات اليوم، السبت، 12 ديسمبر 2020

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KEVIN DE BRUYNE Manchester City
Getty Images

إشبيلية يخطف انتصارًا صعبًا أمام خيتافي

2020-12-12T17:17:17Z

بهدف من مدافع خيتافي بالخطأ في مرماه فاز إشبيلية على خيتافي في الدوري الإسباني
Getafe Sevilla La Liga 121220
Getty

تابع مباراة الزمالك والمقاولون

2020-12-12T17:15:51Z

تابع مباراة الزمالك والمقاولون من هنا
الزمالك

تغطية مباشرة .. مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي

2020-12-12T17:05:15Z

ديربي مانشستر

تابع تغطية جول لديربي مانشتسر من هنا
Pep Guardiola Ole Gunnar Solskjaer GFX Manchester United Manchester City
Getty Images

محرز يقود السيتي وبرونو أساسيًا لليونايتد .. تشكيل ديربي مانشستر

2020-12-12T17:04:25Z

الاتحاد يتفوق على بيراميدز في الوقت القاتل

2020-12-12T17:02:53Z

فاز الاتحاد 2-1 على بيراميدز في الدوري المصري 

نيوكاسل ينتصر على وست بروميتش

2020-12-12T17:00:04Z

فاز نيوكاسل يونايتد بهدفين لهدف على وست بروميتش في الدوري الإنجليزي
Newcastle v West Brom

بث مباشر .. النصر والأهلي

2020-12-12T16:58:41Z

تغطية جول المباشرة من هنا

جلادباخ يتعادل مع هيرتا برلين وكولن ينتصر على ماينتس

2020-12-12T16:26:42Z

تعادل بوروسيا مونشنجلادباخ بهدف لمثله أمام هيرتا برلين

بينما خطف كولن الفوز بهدف نظيف على ماينتس

Nico Elvedi Borussia M'Gladbach Champions League 2020-21
Getty Images

شتوتجارت يُسقط دورتموند في الدوري الألماني

2020-12-12T16:24:38Z

انتصر شتوتجارت 5-1 على بوروسيا دورتموند في الجولة 11 من الدوري الألماني بملعب "سيجنال إيدونا بارك"

تقرير المباراة

BVB Borussia Dortmund VfB Stuttgart 12122020
Getty Images

لايبزيج ينتصر على فيردر بريمن

2020-12-12T16:21:40Z

تفوق لايبزيج بثنائية نظيفة على فيردر بريمن في الجولة 11 من الدوري الألماني وقفز إلى صدارة المجموعة

 

Dani Olmo RB Leipzig 2020
Getty Images

كروتوني ينتصر برباعية على سبيزيا

2020-12-12T15:54:46Z

حقق كروتوني أول انتصار له في الدوري الإيطالي بالفوز على سبيزيا برباعية لهدف
Messias - Crotone Spezia - Serie A 2020/21
Getty Images

فالنسيا يتعادل مع بيلباو

2020-12-12T15:26:58Z

تعادل فالنسيا بهدفين لمثلهما أمام أتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني
Guedes Mikel Vesga Valencia Athletic LaLiga
Getty

أستون فيلا يخطف انتصارًا صعبًا أمام وولفرهامبتون

2020-12-12T15:25:11Z

نجح أستون فيلا في الفوز بهدف نظيف على وولفرهامبتون

 

ONLY GERMANY Ezri Konsa Ngoyo Aston Villa Wolverhampton
imago images / Sportimage

البنك الأهلي يحقق أول نقطة له في الدوري المصري

2020-12-12T15:24:19Z

تعادل البنك الأهلي مع وادي دجلة بهدف لكل فريق

بث مباشر ..الاتفاق وضمك

2020-12-12T15:24:03Z

شاهد مباشرة مبارة الباطن والفتح

2020-12-12T15:23:26Z

بث مباشر .. مباريات الدوري السعودي

2020-12-12T15:21:35Z

تغطية حية

تابع البث المباشر لجميع مباريات الدوري السعودي اليوم، السبت، 12 ديسمبر

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التعادل السلبي يحسم مواجهة أبها والتعاون

2020-12-12T15:17:04Z

مباراة انتهت دون أهداف
كارتيرون
كارتيرون