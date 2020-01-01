تغطية مباشرة: مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي والدوري السعودي ومباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد

إشبيلية يخطف انتصارًا صعبًا أمام خيتافي
تابع مباراة الزمالك والمقاولون
تغطية مباشرة .. مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي
ديربي مانشسترتابع تغطية جول لديربي مانشتسر من هنا
محرز يقود السيتي وبرونو أساسيًا لليونايتد .. تشكيل ديربي مانشستر
تشكيل ديربي مانشستر 📋— جول العربي - Goal (@GoalAR) December 12, 2020
مانشستر يونايتد 🆚 مانشستر سيتي
من ستشجع الليلة؟ 🤔 pic.twitter.com/0YNy4kHXzF
الاتحاد يتفوق على بيراميدز في الوقت القاتل
فاز الاتحاد 2-1 على بيراميدز في الدوري المصري
هدف عمار حمدي الرائع في شباك بيراميدز💥⚽️ #الدوري_على_WATCHiT pic.twitter.com/gb2UfttS9r— WATCH iT! (@WatchiTMENA) December 12, 2020
الباطن يتفوق على الفتح في الدوري السعودي
🎥 أهداف مباراة | #الفتح 1 : 2 #الباطن pic.twitter.com/pitYi6JOaC— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) December 12, 2020
نيوكاسل ينتصر على وست بروميتش
بث مباشر .. النصر والأهلي
تغطية جول المباشرة من هنا
الاتفاق ينتصر برباعية على ضمك
🎥 أهداف المباراة |#الاتفاق_ضمك pic.twitter.com/uvM0xMFDo5— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) December 12, 2020
جلادباخ يتعادل مع هيرتا برلين وكولن ينتصر على ماينتس
تعادل بوروسيا مونشنجلادباخ بهدف لمثله أمام هيرتا برلين
بينما خطف كولن الفوز بهدف نظيف على ماينتس
شتوتجارت يُسقط دورتموند في الدوري الألماني
انتصر شتوتجارت 5-1 على بوروسيا دورتموند في الجولة 11 من الدوري الألماني بملعب "سيجنال إيدونا بارك"
لايبزيج ينتصر على فيردر بريمن
تفوق لايبزيج بثنائية نظيفة على فيردر بريمن في الجولة 11 من الدوري الألماني وقفز إلى صدارة المجموعة
كروتوني ينتصر برباعية على سبيزيا
فالنسيا يتعادل مع بيلباو
أستون فيلا يخطف انتصارًا صعبًا أمام وولفرهامبتون
نجح أستون فيلا في الفوز بهدف نظيف على وولفرهامبتون
البنك الأهلي يحقق أول نقطة له في الدوري المصري
تعادل البنك الأهلي مع وادي دجلة بهدف لكل فريق
#البنك_الأهلي يخطف تعادل قاتل مع #وادى_دجلة ١/١— WATCH iT! (@WatchiTMENA) December 12, 2020
تقدم صلاح أمين لوادى دجلة فى الدقيقة 34 وتعادل عاصم صلاح للبنك الأهلى فى الدقيقة 95#الدوري_على_WATCHiT pic.twitter.com/kyNHJwuOvd
بث مباشر ..الاتفاق وضمك
شاهد مباشرة مبارة الباطن والفتح
بث مباشر .. مباريات الدوري السعودي
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