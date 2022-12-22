45+2' نهاية الشوط الأول بالتعادل بهدف لكل فريق
مباشرمانشستر سيتي وليفربول: مباشر لحظة بلحظة
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نهاية الشوط الأول
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44' الحكم يحتسب دقيقتين وقت محتسب بدل ضائع
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طوفان هجمات من السيتي
35' يا ربااااه فرصة خطيرة لمانشستر سيتي، كرة طولية وصلت إلى دي بروينه على الجانب الأيمن، لعبها عرضية أرضية إلى جوندوان الذي سددها بباطن القدم ولكن الحارس يتألق ويتصدى لها ويحولها إلى ركنية.
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30' نصف ساعة من الشوط الأول، وانخفاض مستوى الفريقين وانحصار اللعب في وسط الملعب.
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جووووووووووووووووووووول التعادل للريدز
19' جووووووووووووووووووووووووول هدف التعادل للريدز، عرضية أرضية من الجانب الأيمن لعبها ميلنر من داخل منطقة الجزاء، وصلت إلى كارفاليو الذي وضع الكرة في الشباك من تسديدة مباشرة.
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جوووووووووووووول هالاند والأول للسيتي
10' جوووووووووووووووووووول هدف أول عرضية لمانشستر سيتي من الجانب الأيسر، انقض عليها هالاند ولعبها من لمسة واحدة "على الطاير" في الشباك.
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5' مرور خمس دقائق من الشوط الأول والتعادل السلبي يسيطر على النتيجة
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1' أوووووه بداية قوية وسريعة للمباراة، كرة وصلت إلى هالاند الذي اندفع بها تجاه المرمى ولكنها سددها بقوة لتخرج إلى ركلة مرمى.
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انطلاق المباراة
0' والآن مع صافرة البداية وانطلاق المباراة
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تشكيل ليفربول ضد مانشستر سيتي
يبدأ ليفربول بقيادة الألماني يورجن كلوب المباراة بالتشكيل التالي:-
الخطة 4-3-3
كاومين كيلير
جيمس ميلنر - جويل ماتيب - جو جوميز - أندرو روبيرتسون
تياجو ألكانتارا - ستيفان بايتيتش - هارفي إليوت
محمد صلاح - داروين نونيز - فابيو كارفاليو
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تشكيل مانشستر سيتي ضد ليفربول
يبدا مانشستر سيتي بقيادة الإسباني بيب جوارديولا المباراة بالتشكيل التالي:-
الخطة 4-4-3
ستيفان اورتيجا
ريكو لويس - مانويل أكانجي - ايمريك لابورت - ناثان أكي
كيفين دي بروين - رودري هيرنانديز - إلكاي جوندوجان
رياض محرز - إيرلينج هالاند - كول بالمر
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مساء الخير سيداتي و سادتي و مرحبا بكم في البث الكتابي المباشر المقدم لكم من جول لمباراة مانشستر سيتي وليفربول في قمة دور الستة عشر لبطولة كأس الرابطة الإنجليزية 2022.
مانشستر سيتي بدأ مشواره في الموسم الحالي من كأس الرابطة الإنجليزية بمواجهة قوية أمام تشيلسي في الدور الثالث من البطولة، وتمكن من تحقيق الفوز بهدفين دون رد.
أما ليفربول، والذي بدأ مشواره في النسخة الحالية من البطولة بمواجهة ديربي كاونتي في الدوري الثالث، فقد تمكن من تحقيق الفوز بركلات الترجيح بنتيجة 3-2، بعد انتهاء المباراة بتعادل سلبي.