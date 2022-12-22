مساء الخير سيداتي و سادتي و مرحبا بكم في البث الكتابي المباشر المقدم لكم من جول لمباراة مانشستر سيتي وليفربول في قمة دور الستة عشر لبطولة كأس الرابطة الإنجليزية 2022.

مانشستر سيتي بدأ مشواره في الموسم الحالي من كأس الرابطة الإنجليزية بمواجهة قوية أمام تشيلسي في الدور الثالث من البطولة، وتمكن من تحقيق الفوز بهدفين دون رد.

أما ليفربول، والذي بدأ مشواره في النسخة الحالية من البطولة بمواجهة ديربي كاونتي في الدوري الثالث، فقد تمكن من تحقيق الفوز بركلات الترجيح بنتيجة 3-2، بعد انتهاء المباراة بتعادل سلبي.