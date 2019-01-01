مدونة حية

مانشستر سيتي × توتنهام | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2018-2019

محدث
التعليقات()
Getty

رحيم ستيرلينج يسجل الهدف الثالث للسيتي

2019-04-17T19:22:38Z

رحيم ستيرلينج

21’ الهدف جاء بعد عرضية أرضية من كيفين دي بروين على القائم البعيد يتلقاها رحيم ستيرلينج بتسديدة قوية تسكن الشباك بنجاح 

2019-04-17T19:22:08Z

20’ جوووووووووووووووووووووووول،،،،، الهدف الثالث لفريق مانشستر سيتي عن طريق رحيم سيترلينج

2019-04-17T19:21:13Z

19’ تسديدة قوية من خارج المنطقة عن طريق كريستيان إريكسن لكنها مرت اعلى المرمي 

2019-04-17T19:19:50Z

18’ تنفيذ الخطأ من ديفيد سيلفا بتسديدة ساقطة فى إتجاه المرمي لكنها مرت على جافة القائم الاعلي بقليل

2019-04-17T19:18:55Z

17’ خطأ لصالح مانشستر سيتي من على حدود المنطقة بعد تدخل قوي على كايل وولكر 

2019-04-17T19:17:38Z

16’ تمريرات بين أقدام لاعبي مانشستر سيتي فى منتصف الميدان لمحاولة بناء هجمة منظمة 

2019-04-17T19:16:54Z

15’ ربع ساعة أولي من عمر المباراة والتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق 

بيرناردو سيلفا يسجل الهدف الثاني للسيتي

2019-04-17T19:13:21Z

بيرناردو سيلفا

12’ الهدف جاء بعد تمريرة خطيرة تصل إلى بيرناردو سيلفا داخل يمين المنطقة ليسددها تسديدة قوية يفشل الحارس هوجو لوريس فى التصدي لها لتسكن الشباك بنجاح

2019-04-17T19:12:51Z

11’ جوووووووووووووووووووووول،،،،، الهدف الثاني لمانشستر سيتي عن طريق بيرناردو سيلفا 

سون هيونج مين يسجل هدف التقدم لفريق توتنهام

2019-04-17T19:11:23Z

سون هيونج مين

10’ الهدف جاء بعد إنطلاقة من مرتدة سريعة عن طريق لوكاس مورا الذي مررها إلى سون هيونج مين على يسار المنطقة ليسددها تسديدة قوية للغاية فى الزاوية اليسري للحارس إيديرسون مورايش

2019-04-17T19:10:41Z

9’ جووووووووووووووووووووووول،،،،،، الهدف الثاني لتوتنهام عن طريق الكوري سون هيونج مين 

سونج هيونج مي يسجل هدف التعادل

2019-04-17T19:08:27Z

سونج

7’ جووووووووووووووووووووول،،،،، وهدف التعادل لتوتنهام عن طريق سون هيونج مي 

الهدف جاء بعد ​تمريرة وصلت إلى سون هيونج مين على حدود منطقة الجزاء ليسددها الكوري تسديدة قوية تصطدم فى الحارس وتسكن الشباك

2019-04-17T19:07:39Z

6’ تمريرة من ديفيد سيلفا فى إتجاه رحيم ستيرلينج على الجهة اليسري لكن الحكم يشير بوجود تسلل

رحيم ستيرلينج يفتتح التسجيل بهدف أكثر من رائع

2019-04-17T19:05:41Z

رحيم ستيرلينج

5’ الهدف جاء بعد إنطلاقة من كيفين دي بروين من على حدود المنطقة ثم يمررها على الجهة اليسري إلى رحيم ستيرلينج الذي سدد الكرة تسديدة رائعة بباطن القدم فى أقصي الزاوية اليسري للحارس هوجو لوريس

2019-04-17T19:05:01Z

4’ جووووووووووووووووووووووووول،،،،،، الهدف الأول لمانشستر سيتي عن طريق رحيم ستيرلينج

2019-04-17T19:03:26Z

2’ تمريرة طولية فى إتجاه بيرناردو سيلفا على الجهة اليمني لكن تغطية جيدة  من المدافع داني روز لتتحول إلى ضربة مرمي 

التشكيل الرسمي لتوتنهام

2019-04-17T18:26:45Z

يبدأ بطريقة (4/3/3) وتضم كلامن

هوجو لوريس / كيران تريبيير / توبي ألديرفيريلد / يان فيرتونخن / داني روز / موسي سيسوكو / فيكتور وانياما / ديلي آلي / لوكاس مورا / كريستيان إريكسن / سون هيونج مين 

البدلاء / باولو جادزانيجا / خوان فويث / بند ديفيز / دافينسون سانشيز / إيريك لاميلا / أوليفر سكيب / فيرناندو يورينتي

التشكيل الرسمي لمانشستر سيتي

2019-04-17T17:11:42Z

يبدأ بطريقة (4/3/3) وتضم كلامن

إيديرسون مورايش / كايل وولكر / فينسينت كومباني / إيميريك لابورت / بنجامين ميندي / كيفين دي بروين / إلكاي جوندوجان / ديفيد سيلفا / بيرناردو سيلفا / سيرخيو أجويرو / رحيم ستيرلينج

البدلاء / أريانيت موريك / نيكولاس أوتاميندي / جون ستونز / فيرناندينيو / ليرو ساني / رياض محرز / جابرييل خيسوس

2019-04-17T02:42:35Z

سيدخل توتنهام هذا اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد تحقيق الفوز على مانشستر سيتي في مباراة الذهاب، وسيسعى للحفاظ على هذه النتيجة أو تسجيل هدف أو أكثر لضمان التأهل إلى الدور نصف النهائي، أمام في البريميرليج فيحتل الفريق المركز الثالث برصيد 64 نقطة، بفارق نقطتين عن تشيلسي صاحب المركز الثالث، فحتى الآن  خاض السبيرز 32 مباراة، استطاع أن يحقق الفوز في 21 مباراة وتعادل في لقاء، وتلقى عشر هزائم.

2019-04-17T02:42:19Z

أنهى السيتيزنس مباراة الذهب بخسارة أمام السبيرز بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء الثلاثاء، ويعتبر هذا السقوط غير مقلق بالمرة لأعوان بيب جوارديولا خاصةً وأن النتيجة هي هدف واحد ويوجد أمامهم فرصة كبيرة للتعويض في هذا اللقاء، أما في الدوري الإنجليزي فيبقى الفريق في المركز الثاني مؤقتًا برصيد 80 نقطة وتبقى لهم مباراة مؤجلة، وبفارق نقطتين عن الريدز أصحاب الصدارة.

2019-04-17T02:42:01Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حل توتنهام ضيفًا على مانشستر سيتي في ملعب "الاتحاد"  وذلك في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2018-2019، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.