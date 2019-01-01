رحيم ستيرلينج يسجل الهدف الثالث للسيتي
رحيم ستيرلينج21’ الهدف جاء بعد عرضية أرضية من كيفين دي بروين على القائم البعيد يتلقاها رحيم ستيرلينج بتسديدة قوية تسكن الشباك بنجاح
FOOOOOOOOTBAAAAAALLLLLLLLLLLLL!!!— Manchester City (@ManCity) ١٧ أبريل ٢٠١٩
🔵 3-2 (3-3) ⚪️ #cityvthfc #mancity pic.twitter.com/ZvfT5bDqIn
بيرناردو سيلفا يسجل الهدف الثاني للسيتي
بيرناردو سيلفا12’ الهدف جاء بعد تمريرة خطيرة تصل إلى بيرناردو سيلفا داخل يمين المنطقة ليسددها تسديدة قوية يفشل الحارس هوجو لوريس فى التصدي لها لتسكن الشباك بنجاح
WHAT'S GOING ON!!!???!!!— Manchester City (@ManCity) ١٧ أبريل ٢٠١٩
🔵 2-2 (2-3) ⚪️ #cityvthfc #mancity pic.twitter.com/MRbTOpaprk
سون هيونج مين يسجل هدف التقدم لفريق توتنهام
سون هيونج مين10’ الهدف جاء بعد إنطلاقة من مرتدة سريعة عن طريق لوكاس مورا الذي مررها إلى سون هيونج مين على يسار المنطقة ليسددها تسديدة قوية للغاية فى الزاوية اليسري للحارس إيديرسون مورايش
سونج هيونج مي يسجل هدف التعادل
سونج
7’ جووووووووووووووووووووول،،،،، وهدف التعادل لتوتنهام عن طريق سون هيونج مي
SONNNNNYYYYYY!— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) ١٧ أبريل ٢٠١٩
🔵 #MCFC 1-1 #THFC ⚪️ (1-2) pic.twitter.com/xDX0bbaVm5
الهدف جاء بعد تمريرة وصلت إلى سون هيونج مين على حدود منطقة الجزاء ليسددها الكوري تسديدة قوية تصطدم فى الحارس وتسكن الشباك
رحيم ستيرلينج يفتتح التسجيل بهدف أكثر من رائع
رحيم ستيرلينج5’ الهدف جاء بعد إنطلاقة من كيفين دي بروين من على حدود المنطقة ثم يمررها على الجهة اليسري إلى رحيم ستيرلينج الذي سدد الكرة تسديدة رائعة بباطن القدم فى أقصي الزاوية اليسري للحارس هوجو لوريس
YYYYYEEEEEEAAAAAHHHHHHH!!! @sterling7!!— Manchester City (@ManCity) ١٧ أبريل ٢٠١٩
🔵 1-0 (1-1) ⚪️ #cityvthfc #mancity pic.twitter.com/gIw59YnaAq
KICK-OFF | Into these, Cityyyyyy!— Manchester City (@ManCity) ١٧ أبريل ٢٠١٩
🔵 0-0 (0-1) ⚪️ #cityvthfc #mancity pic.twitter.com/1Yj24zRq26
التشكيل الرسمي لتوتنهام
يبدأ بطريقة (4/3/3) وتضم كلامن
هوجو لوريس / كيران تريبيير / توبي ألديرفيريلد / يان فيرتونخن / داني روز / موسي سيسوكو / فيكتور وانياما / ديلي آلي / لوكاس مورا / كريستيان إريكسن / سون هيونج مين
#THFC: Lloris (C), Trippier, Alderweireld, Vertonghen, Rose, Wanyama, Sissoko, Eriksen, Dele, Lucas, Son.@WilliamHill odds (18+) https://t.co/C1SGC0cAny #UCL ⚪️ #COYS pic.twitter.com/AlGU9CveN6— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) ١٧ أبريل ٢٠١٩
البدلاء / باولو جادزانيجا / خوان فويث / بند ديفيز / دافينسون سانشيز / إيريك لاميلا / أوليفر سكيب / فيرناندو يورينتي
التشكيل الرسمي لمانشستر سيتي
يبدأ بطريقة (4/3/3) وتضم كلامن
إيديرسون مورايش / كايل وولكر / فينسينت كومباني / إيميريك لابورت / بنجامين ميندي / كيفين دي بروين / إلكاي جوندوجان / ديفيد سيلفا / بيرناردو سيلفا / سيرخيو أجويرو / رحيم ستيرلينج
Here’s your City line-up for tonight! 🙌— Manchester City (@ManCity) ١٧ أبريل ٢٠١٩
XI | Ederson, Walker, Kompany (C), Laporte, Mendy, Gundogan, Silva, De Bruyne, Bernardo, Sterling, Aguero
Subs | Muric, Stones, Sane, Fernandinho, Mahrez, Otamendi, Jesus
🔵 #cityvthfc #mancity pic.twitter.com/VuMz9c87jh
البدلاء / أريانيت موريك / نيكولاس أوتاميندي / جون ستونز / فيرناندينيو / ليرو ساني / رياض محرز / جابرييل خيسوس
سيدخل توتنهام هذا اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد تحقيق الفوز على مانشستر سيتي في مباراة الذهاب، وسيسعى للحفاظ على هذه النتيجة أو تسجيل هدف أو أكثر لضمان التأهل إلى الدور نصف النهائي، أمام في البريميرليج فيحتل الفريق المركز الثالث برصيد 64 نقطة، بفارق نقطتين عن تشيلسي صاحب المركز الثالث، فحتى الآن خاض السبيرز 32 مباراة، استطاع أن يحقق الفوز في 21 مباراة وتعادل في لقاء، وتلقى عشر هزائم.
أنهى السيتيزنس مباراة الذهب بخسارة أمام السبيرز بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء الثلاثاء، ويعتبر هذا السقوط غير مقلق بالمرة لأعوان بيب جوارديولا خاصةً وأن النتيجة هي هدف واحد ويوجد أمامهم فرصة كبيرة للتعويض في هذا اللقاء، أما في الدوري الإنجليزي فيبقى الفريق في المركز الثاني مؤقتًا برصيد 80 نقطة وتبقى لهم مباراة مؤجلة، وبفارق نقطتين عن الريدز أصحاب الصدارة.