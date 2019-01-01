سيدخل توتنهام هذا اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد تحقيق الفوز على مانشستر سيتي في مباراة الذهاب، وسيسعى للحفاظ على هذه النتيجة أو تسجيل هدف أو أكثر لضمان التأهل إلى الدور نصف النهائي، أمام في البريميرليج فيحتل الفريق المركز الثالث برصيد 64 نقطة، بفارق نقطتين عن تشيلسي صاحب المركز الثالث، فحتى الآن خاض السبيرز 32 مباراة، استطاع أن يحقق الفوز في 21 مباراة وتعادل في لقاء، وتلقى عشر هزائم.