يبدأ وولفرهامبتون بقيادة المدرب جولين لوبيتيجي بالرسم الأتي
الخطة 4-4-2
مانيجا ساركيك
جوني كاسترو - توتي - ناثان كولينس - دكستر ليميكيسا
ريان إيت نوري - جوزيف هودج - روبين نيفيش - أداما تراوري
جونسالوجيديش - راؤول خيمينيز
يبدأ وولفرهامبتون بقيادة المدرب جولين لوبيتيجي بالرسم الأتي
الخطة 4-4-2
مانيجا ساركيك
جوني كاسترو - توتي - ناثان كولينس - دكستر ليميكيسا
ريان إيت نوري - جوزيف هودج - روبين نيفيش - أداما تراوري
جونسالوجيديش - راؤول خيمينيز
تشكيلة الذئاب لمواجهة @LFC_Arabic ضمن مواجهات #FACup.— ولفرهامبتون واندررز (@WolvesArabic) January 7, 2023
🐺📋 pic.twitter.com/LiK6mJB3dD
يبدا ليفربول بقيادة المدرب يورجن كلوب بالرسم الآتي
الخطة 4-3-3
أليسون
أندروربرتسون - إبراهيم كوناتي - جويل ماتيب - ترينت أليكساندر أرنولد
تياجو سيلفا - فابينيو - جوردان هندرسون
كودي جاكبو - دارون نونيز - محمد صلاح
A Reds debut for Cody Gakpo 😍— Liverpool FC (@LFC) January 7, 2023
Here's how we line up to take on Wolves in the #EmiratesFACup tonight 👊
ليفربول، صاحب الأرض، يدخل المباراة وهدفه تناسي الكبوات المتواصلة التي يتعرض لها في الدوري الإنجليزي، والتي كان آخرها الخسارة أمام برينتفورد، وتحقيق انتصار يضمن له التقدم في حملة الدفاع عن لقب كأس إنجلترا.
أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون ضمن منافسات الدور التمهيدي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي،على "انفيلد".