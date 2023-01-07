مباشرليفربول ضد وولفرهامبتون: مباشر لحظة بلحظة

تابع معنا تغطية مباشرة لمباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون، ضمن منافسات الدور التمهيدي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي

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ليفربول vs ولفرهامبتونليفربولولفرهامبتونكأس الاتحاد الإنجليزي
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    تشكيل وولفرهامبتون

    يبدأ وولفرهامبتون بقيادة المدرب جولين لوبيتيجي بالرسم الأتي

    الخطة 4-4-2

    مانيجا ساركيك

    جوني كاسترو - توتي - ناثان كولينس - دكستر ليميكيسا

    ريان إيت نوري - جوزيف هودج - روبين نيفيش - أداما تراوري

    جونسالوجيديش - راؤول خيمينيز

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    تشكيل ليفربول

    يبدا ليفربول بقيادة المدرب يورجن كلوب بالرسم الآتي

    الخطة 4-3-3

    أليسون

    أندروربرتسون - إبراهيم كوناتي - جويل ماتيب - ترينت أليكساندر أرنولد

    تياجو سيلفا - فابينيو - جوردان هندرسون

    كودي جاكبو - دارون نونيز - محمد صلاح

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    ليفربول، صاحب الأرض، يدخل المباراة وهدفه تناسي الكبوات المتواصلة التي يتعرض لها في الدوري الإنجليزي، والتي كان آخرها الخسارة أمام برينتفورد، وتحقيق انتصار يضمن له التقدم في حملة الدفاع عن لقب كأس إنجلترا.



    أما وولفرهامبتون، الذي يعاني بشدة في الدوري الإنجليزي، ودخل دائرة الصراع على الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى، فهدفه تحقيق مفاجأة وتحقيق الفوز من أجل التقدم إلى الدور الرابع من كأس إنجلترا.

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    أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون ضمن منافسات الدور التمهيدي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي،على "انفيلد".