الخطة 4-3-3
أليسون
أندرو روبرتسون - جو جوميز - جويل ماتيب - أليكساندر أرنولد
تياجو ألكانتارا - ستيفان باجيتيتش - نابي كيتا
دارون نونيز - كودي جاكبو - محمد صلاح
الخطة 4-3-3
أليسون
أندرو روبرتسون - جو جوميز - جويل ماتيب - أليكساندر أرنولد
تياجو ألكانتارا - ستيفان باجيتيتش - نابي كيتا
دارون نونيز - كودي جاكبو - محمد صلاح
Here’s how we line up to take on Wolves today 👊🔴#WOLLIV— Liverpool FC (@LFC) February 4, 2023
يبدا وولفرهامبتون بقيادة المدرب جولين لوبيتيجي بالرسم الآتي
الخطة 4-3-3
خوسي سا
ريان إيت نوري - ماكس كيلمان - كريم داوسون - نيلسون سيميدو
ماتيوس لويز - روبين تيفيش - ماريو ليمينا
هي تشان هوانج - ماتيوس كونيا - بابلو سارابيا
#WOLLIV pic.twitter.com/x6q4WwYEZ7— Wolves (@Wolves) February 4, 2023
أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون، ضمن مباريات الجولة 22 من الدوري الإنجليزي، موسم 2022-23.،على "مولينيو".
ليفربول يدخل المباراة باحثًا عن تحقيق فوزه الأول بعد التعثر في آخر ثلاث مباريات على التوالي في الدوري الإنجليزي، بالخسارة من برينتفورد وبرايتون، قبل التعادل مع تشيلسي في المباراة الأخيرة.
وتراجع ليفربول بسبب النتائج الأخيرة إلى المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 29 نقطة، مبتعدًا بفارق 10 نقاط عن المركز الرابع.
أما وولفرهامبتون، فيبحث هو الآخر عن تحقيق الفوز من أجل الخروج من شبح مراكز الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى الإنجليزي، حيث يحتل المركز 17 في جدول الترتيب برصيد 17 نقطة، متفوقًا بفارق الأهداف فقط عن بورنموث صاحب المركز 18 أول مراكز الهبوط.