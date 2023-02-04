مباشرليفربول ضد وولفرهامبتون: مباشر لحظة بلحظة

تابع معنا تغطية مباشرة لمباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون، ضمن مباريات الجولة 22 من الدوري الإنجليزي، موسم 2022-23.،على "مولينيو".

Wolves vs Liverpool
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ولفرهامبتون vs ليفربولولفرهامبتونليفربولالدوري الإنجليزي الممتاز
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    تشكيل ليفربول

    يبدا ليفربول بقيادة المدرب يورجن كلوبلوب بالرسم الآتي

    الخطة 4-3-3

    أليسون

    أندرو روبرتسون - جو جوميز - جويل ماتيب - أليكساندر أرنولد

    تياجو ألكانتارا - ستيفان باجيتيتش - نابي كيتا

    دارون نونيز - كودي جاكبو - محمد صلاح

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    تشكيل وولفرهامبتون

    يبدا وولفرهامبتون بقيادة المدرب جولين لوبيتيجي بالرسم الآتي

    الخطة 4-3-3

    خوسي سا

    ريان إيت نوري - ماكس كيلمان - كريم داوسون - نيلسون سيميدو

    ماتيوس لويز - روبين تيفيش - ماريو ليمينا

    هي تشان هوانج - ماتيوس كونيا - بابلو سارابيا

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    أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون، ضمن مباريات الجولة 22 من الدوري الإنجليزي، موسم 2022-23.،على "مولينيو".

    ليفربول يدخل المباراة باحثًا عن تحقيق فوزه الأول بعد التعثر في آخر ثلاث مباريات على التوالي في الدوري الإنجليزي، بالخسارة من برينتفورد وبرايتون، قبل التعادل مع تشيلسي في المباراة الأخيرة.

    وتراجع ليفربول بسبب النتائج الأخيرة إلى المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 29 نقطة، مبتعدًا بفارق 10 نقاط عن المركز الرابع.

    أما وولفرهامبتون، فيبحث هو الآخر عن تحقيق الفوز من أجل الخروج من شبح مراكز الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى الإنجليزي، حيث يحتل المركز 17 في جدول الترتيب برصيد 17 نقطة، متفوقًا بفارق الأهداف فقط عن بورنموث صاحب المركز 18 أول مراكز الهبوط.