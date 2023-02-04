أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون، ضمن مباريات الجولة 22 من الدوري الإنجليزي، موسم 2022-23.،على "مولينيو".

ليفربول يدخل المباراة باحثًا عن تحقيق فوزه الأول بعد التعثر في آخر ثلاث مباريات على التوالي في الدوري الإنجليزي، بالخسارة من برينتفورد وبرايتون، قبل التعادل مع تشيلسي في المباراة الأخيرة.

وتراجع ليفربول بسبب النتائج الأخيرة إلى المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 29 نقطة، مبتعدًا بفارق 10 نقاط عن المركز الرابع.

أما وولفرهامبتون، فيبحث هو الآخر عن تحقيق الفوز من أجل الخروج من شبح مراكز الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى الإنجليزي، حيث يحتل المركز 17 في جدول الترتيب برصيد 17 نقطة، متفوقًا بفارق الأهداف فقط عن بورنموث صاحب المركز 18 أول مراكز الهبوط.