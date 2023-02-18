مباشرليفربول ضد نيوكاسل: مباشر لحظة بلحظة

تابع معنا تغطية مباشرة لمباراة ليفربول ضد نيوكاسل، والتي تقام ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري الإنجليزي 2022-23

Miguel Almiron and Mo Salah ahead of Newcastle vs Liverpool
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نيوكاسل vs ليفربولنيوكاسلليفربولالدوري الإنجليزي الممتاز

ملخص

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    55"ركلة ركنية لنيوكاسل تنفذ بعرضية تلقاها فابيان شاير برأسية مرت بجوار القائم الأيسر

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    52" تسديدة قوية من أليكساندر إيزاك من داخل المنطقة مرت أعلى المرمى بقليل

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    50" تمريرات متتالية بين اقدام لاعبي ليفربول فى منتصف الميدان

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    46" بداية الشوط الثاني

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    45+4" نهاية الشوط الأول بتقدم ليفربول بهدفين دون رد

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    45" الحكم أضاف 4 دقائق وقت بدل ضائع

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    42" ركنية لنيوكاسل تنفذ بعرضية لداخل المنطقة حولها دان بيرن براسية قوية اصطدمت العارضة ثمابعدها الدفاع

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    39" ركلة حرة لليفربول تنفذ بتسديدة من محمد صلاح تصطدم فى الحائط ثم يبعدها الدفاع

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    37" بطاقة صفراء من نصيب ميجيل ألميرون بعد تدخل متعمد على قدم محمد صلاح من على حدود المنطقة

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    32" ركلة ركنية لصالح نيوكاسل يونايتد من جهة اليسار تنفذ بعرضية لكنها مرت بدون خطورة

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    30" توغل رائع من ماكسيمان من داخل يمين المنطقة ثم سدد كرة قوية تصدى لها الحارس أليسون وابعدها إلى ركنية

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    25" خطأ لليفربول من خارج المنطقة تنفذ بعرضية تلقاها جاكبو برأسية أمسكها الحارس البديل مارتين دوبرافكا
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    التبديل الأول لنيوكاسل

    24" دخول مارتين دوبرافكا وخروج إليوت أندرسون

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    22" أوووووووووووه، بطاقة حمراء من نصيب الحارس نيك بوب بعدما أمسك بالكرة من خارج منطقة الجزاء

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    20" بطاقة صفراء من نصيب فابينيو

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    جووووووووووول،،، هدف ثاني لليفربول من كودي جاكبو

    17" هدف رائع لليفربول بعد تمريرة رائعة من محمد صلاح تضع جاكبو فى مواجهة المرمى ليسددها على يسار الحارس

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    15" ربع ساعة مرت من الشوط الأول والتقدم أصبح لليفربول بهدف مقابل لاشئ

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    جووووووووووووووول،،،، داروين نونيز يسجل لليفربول

    11" أليكساندر آرنولد يرسل تمريرة رائعة تلقاها نونيز واستلم الكرة من داخل المنطقة ثم سددها بنجاح فى المرمى
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    10" تمريرات قصيرة بين لاعبي ليفربول في منتصف الميدان