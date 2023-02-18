55"ركلة ركنية لنيوكاسل تنفذ بعرضية تلقاها فابيان شاير برأسية مرت بجوار القائم الأيسر
مباشرليفربول ضد نيوكاسل: مباشر لحظة بلحظة
ملخص
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52" تسديدة قوية من أليكساندر إيزاك من داخل المنطقة مرت أعلى المرمى بقليل
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50" تمريرات متتالية بين اقدام لاعبي ليفربول فى منتصف الميدان
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46" بداية الشوط الثاني
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45+4" نهاية الشوط الأول بتقدم ليفربول بهدفين دون رد
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45" الحكم أضاف 4 دقائق وقت بدل ضائع
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42" ركنية لنيوكاسل تنفذ بعرضية لداخل المنطقة حولها دان بيرن براسية قوية اصطدمت العارضة ثمابعدها الدفاع
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39" ركلة حرة لليفربول تنفذ بتسديدة من محمد صلاح تصطدم فى الحائط ثم يبعدها الدفاع
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37" بطاقة صفراء من نصيب ميجيل ألميرون بعد تدخل متعمد على قدم محمد صلاح من على حدود المنطقة
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32" ركلة ركنية لصالح نيوكاسل يونايتد من جهة اليسار تنفذ بعرضية لكنها مرت بدون خطورة
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30" توغل رائع من ماكسيمان من داخل يمين المنطقة ثم سدد كرة قوية تصدى لها الحارس أليسون وابعدها إلى ركنية
- -25" خطأ لليفربول من خارج المنطقة تنفذ بعرضية تلقاها جاكبو برأسية أمسكها الحارس البديل مارتين دوبرافكا
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التبديل الأول لنيوكاسل
24" دخول مارتين دوبرافكا وخروج إليوت أندرسون
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22" أوووووووووووه، بطاقة حمراء من نصيب الحارس نيك بوب بعدما أمسك بالكرة من خارج منطقة الجزاء
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20" بطاقة صفراء من نصيب فابينيو
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جووووووووووول،،، هدف ثاني لليفربول من كودي جاكبو
17" هدف رائع لليفربول بعد تمريرة رائعة من محمد صلاح تضع جاكبو فى مواجهة المرمى ليسددها على يسار الحارس
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15" ربع ساعة مرت من الشوط الأول والتقدم أصبح لليفربول بهدف مقابل لاشئ
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جووووووووووووووول،،،، داروين نونيز يسجل لليفربول11" أليكساندر آرنولد يرسل تمريرة رائعة تلقاها نونيز واستلم الكرة من داخل المنطقة ثم سددها بنجاح فى المرمى
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10" تمريرات قصيرة بين لاعبي ليفربول في منتصف الميدان