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ليفربول ضد مانشستر سيتي: مباشر لحظة بلحظة

ليفربول 0x1 مانشستر سيتي

محدث
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Klopp Guardiola Community Shield
Pressbox/Getty

2022-07-30T17:40:40.346Z

80' أوووووه فرصة خطيرة وعرضية من صلاح على رأس نونيز الذي سددها لكن جاءت في يد دياش والحكم يراجع اللقطة

جووووووول ألفاريز يمنح مانشستر سيتي التعادل

2022-07-30T17:33:23.096Z

71' الحكم يحتسب الهدف بعد العودة لتقنية الفيديو

2022-07-30T17:31:10.381Z

70' أووووووه هدف أول لصالح مانشستر سيتي بعد عرضية وصلت إلى فودين الذي سددها لكن أدريان يتصدى وتعود إلى ألفاريز الذي وضعها في الشباك لكن الحكم لا يحتسب الهدف بسبب التسلل
الفار يراجه اللقطة

2022-07-30T17:29:23.666Z

69' محاولة من مانشستر سيتي وعرضية من دي بروينة لكن أدريان يمنع الكرة قبل أن تصل إلى فودين

2022-07-30T17:24:58.423Z

64' كيف ضاعت يا نونيز 😳 تصدي رائع من إيدرسون ويحرم داروين من أول أهدافه الرسمية بقيمص ليفربول

2022-07-30T17:22:11.582Z

60' محاولة خطيرة من نونيز لكن إيدرسون يمنع الانفراد ويتصدى والحكم يحتسب تسلل

2022-07-30T17:14:54.722Z

52' ليفربول يشن سلسلة هجمات متواصلة لكن حتى الآن بلا خطورة

2022-07-30T17:08:10.124Z

47' الخطوة تبدأ مبكرًا من مانشستر سيتي وتسديدة من محرز لكن أدريان يتصدى

بداية الشوط الثاني

2022-07-30T17:06:01.000Z

نهاية الشوط الأول بتقدم ليفربول بهدف نظيف

2022-07-30T16:49:50.876Z

2022-07-30T16:49:02.503Z

46' مرتدة سريعة لصالح ليفربول وصلت إلى صلاح الذي سددها لكن سهلة في يد الحارس

2022-07-30T16:41:54.000Z

39' محاولة أخرى من محرز لكن تسديدة سهلة في يد أدريان

2022-07-30T16:36:06.610Z

33' الرد قادم من مانشستر سيتي 💪 محاولة ثنائية من هالاند ومحرز لكن الأخير يضعها سهلة في يد أدريان

2022-07-30T16:32:06.690Z

30' أووووه تسديدة صاروخية من محرز لكن أدريان يتصدى والحكم يحتسب تسلل

جووووووووووول أرنولد يضع ليفربول في المقدمة

2022-07-30T16:23:20.556Z

21' جووووووووول .. صلاح يمرر كرة أرضية إلى أرنولد الذي يسدد على حدود منطقة الجزاء لتنتهي في الشباك ويضع الريدز في المقدمة

2022-07-30T16:21:26.671Z

19' تصدي رااااااائع من إيدرسون 🧤 حارس مانشستر سيتي يحرم فيرمينو في منح ليفربول التقدم بعد عرضية لمسها بأطراف أصابعه ليبعدها عن مواطنه

2022-07-30T16:16:20.732Z

14' اوووووووه فرصة أخرى من ليفربول وعرضية من أرنولد على رأس روبرتسون لكن يضعها في الشباك الخارجية

2022-07-30T16:10:14.564Z

8' أوووه الرد من مانشستر سيتي يبدأ .. خطأ من ليفربول تصل إلى دي بروينه الذي سدد في المرمى لكن ضربت في فان دايك وتحولت ركنية

2022-07-30T16:05:37.352Z

4' ماذا ضيعت يا صلاح؟ 😱 فرصة خطيرة للريدز لكن الفرعون المصري يضعها في الشباك من الخارج

2022-07-30T16:04:45.582Z

3' أوووووه ... أول فرصة خطيرة من جانب ليفربول بعد تمريرة وصلت إلى دياز الذي سددها في الدفاع وتحولت ركنية

انطلاق المباراة

2022-07-30T16:02:23.724Z

تشكيل مانشستر سيتي ضد ليفربول

2022-07-30T15:27:50.943Z

وسوف يعتمد بيب جوارديولا على العناصر الآتية:

الخطة 4-3-3

إيدرسون
كايل ووكر، روبن دياز، ناثان آكي، جواو كانسيلو
رودري، كيفين دي بروين، برناردو سيلفا
جاك جريليش، إرلينج هالاند، رياض محرز.

تشكيل ليفربول ضد مانشستر سيتي

2022-07-30T15:25:27.983Z

قرر يورجن كلوب الاعتماد على الشكل الآتي:

الخطة 4-3-3

أدريان

ترينت ألكسندر أرنولد- فيرجيل فان دايك- جويل ماتيب- أندرو روبرتسون
فابينيو- جوردان هندرسون- تياجو ألكانتارا

محمد صلاح- روبرتو فيرمينو- لويس دياز

2022-07-30T15:24:29.274Z

أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة الدرع الخيرية والتي تجمع بين ليفربول ومانشستر سيتي على ملعب كينج باور ستاديوم