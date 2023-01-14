82' رمية تمارس، الكرة تُمهد بالرأس إل ويلباك الذي يراوغ جوميز بشكل رررائع ويسدد الكرة في الشباك
مباشربرايتون ضد ليفربول: مباشر لحظة بلحظة
ملخص
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جوووووووووووووووووووووووووووووووووووول الثالث لبرايتون
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جاكبو يهدر فرصة هدف محقق
77' عررضية رائعة من أرنولد، جاكبو يسدد ولكن سانشيز يتألق
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76' تسديدة قووي من إليوت ولكن الكرة تمر بجوار القائم
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71' عرررضية من جاكبو ولكن سانشيز يمسك بالكرة
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أربعة تبديلات لليفربول
68' دخول دواك، إليوت، جوميز وكيتا
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64' تسديدة قوووية من ميتوما ولكن أليسون يمسك بالكرة
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59' تسديدة من لالانا لاعب برايتون ولكن الكرة تمر بجوار القائم
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جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول مارش يسجل الثاني لبرايتون
53' تمريرة رائعة إلى مارش الذي تحرك قطريًا بشكل رائع، قبل أن يُنهي الكرة بشكل رررائع على يسار أليسون
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جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول برايتون يسجل الأول
46' وسط برايتون يغالط ماتيب بعد الضغط عليه، مرتدة سريعة لأصحاب الأرض، ميتوما يمرر إلى مارش الذي يضعها في المرمى بكل سهولة
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بداية الشوط الثاني
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نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي
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خطيرررة من برايتون
45' مرتدة، الكرة تصل إلى فيرجسون داخل المنطقة وتسديدة قووية ولكن أليسون يمسك بها
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30' بطاقة صفراء لجوردان هندرسون بعد تدخل قووي على كايسيدو
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خطيرررة من ميتوما
29' تمريرة بينية راااااااائعة إلى ميتوما تضعه أمام المرمى ولكن تسديدته تمر بجوار القائم قليلًا
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فررصة لصلاح
27' الكرة تصل إلى صلاح على الجهة اليمنى، النجم المصري يتباطئ في التدسدي، يقر لعب عررضية ولكن سانشيز يتصدى لها
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25' تمررة من فابينيو إلى صلاح في المساحة، صلاح يسدد ولكن الكرة عالية وبعيدة جدًا عن المرمى
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23' تمريرة من تشامبرلين إلى صلاح ومنه إلى جاكبو الذي يسدد بقوووة ولكن تصطدم بالدفاع
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19' تعطل اللغب لعلاج أليسون بعد التحام مع كولويل
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19' فرصة مرتدة لليفربول، من صلاح إلى تشامبرلين، الذي يمرر إلى جاكبو ولكن سانشيز يخرج من مرماه ويشتت الكرة
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18' بطاقة صفراء لمدافع ليفربول ماتيب بعد إعاقة ميتوما
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17' بطاقة صفراء للمدافع دانك بعد إعاقة جاكبو
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10' مرتدة خطيرة لفريق برايتون، ولكن أرنولد يعود سريعًا، يتدخل بشكل رائع ويقطع الكرة
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8' ركنية لفريق برايتون، الكرة تصل إلى ماك إليستر وتسديدة رأسية قووية ولكن أليسون يمسك بها
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خطيرررررة لبرايتون
7' تسديدة من سولي مارش ولكن أرنولد يشتت الكرة ببراعة لركنية
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2' خطأ لفريق برايتون من على حدود المنطقة، بعد عرقلة لالانا
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انطلاق المباراة
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تشكيل برايتون ضد ليفربول
وسوف يعتمد روبيرتو دي زيربي على العناصر الآتية:
الخطة 4-3-3
روبيرت سانشيز
بيرفس إستوبنيان - ليفي كولويل - لويس دانك - باسكال جروس
أليكسيس ماك إليستر - مويسيس كايسيدو - آدم لالانا
كاورو ميتوما - إيفان فيرجسون - سولي مارش
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تشكيل ليفربول ضد برايتون
قرر يورجن كلوب الاعتماد على الشكل الآتي:
الخطة 4-3-3
أليسون بيكر
أندرو روبيرتسون - جويل ماتيب- إبراهيما كوناتي - ترينت أرنولد
فابينيو- جوردان هندرسون- تياجو ألكانتارا
تشامبرلين - جاكبو - صلاح
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أهلا بكم في البث المباشر الكتابي للقاء الذي سيجمع بين ليفربول وبرايتون، في إطار مباريات الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز، وستُقام المباراة على ملعب فالمر.
يسعى برايتون لمواصلة النتائج الجيدة واستغلال سوء حالة ليفربول بالإضافة إلى عاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق نتيجة إيجابية ضد ضيوف مباراة اليوم، يحتل الفريق المركز الثامن برصيد 27 نقطة.
في المقابل، يتواجد ليفربول في المركز السابع برصيد 28 نقطة، ويرغب الفريق بتحسين وضعه في جدول الترتيب وتعويض الخسارة التي ألمت به الجولة الماضية ضد برينتفورد بثلاثية.