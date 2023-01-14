أهلا بكم في البث المباشر الكتابي للقاء الذي سيجمع بين ليفربول وبرايتون، في إطار مباريات الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز، وستُقام المباراة على ملعب فالمر.

يسعى برايتون لمواصلة النتائج الجيدة واستغلال سوء حالة ليفربول بالإضافة إلى عاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق نتيجة إيجابية ضد ضيوف مباراة اليوم، يحتل الفريق المركز الثامن برصيد 27 نقطة.

في المقابل، يتواجد ليفربول في المركز السابع برصيد 28 نقطة، ويرغب الفريق بتحسين وضعه في جدول الترتيب وتعويض الخسارة التي ألمت به الجولة الماضية ضد برينتفورد بثلاثية.