مباشرليفربول ضد تشيلسي: مباشر لحظة بلحظة
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بعد الرجوع للفار تم إلغاء الهدفمايكل أوليفر حكم المباراة يعلن إلغاء الهدف بعد الرجوع للفار والتأكد من وجود تسلل على كاي هافريتز
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جووووووووووول،،،، الهدف الأول لتشيلسي عن طريق كاي هافيرتس
2" ركنية لتشيلسي نفذها حكيم زياش بعرضية تلقاها تياجو ألكانتارا بتسديدة اصطدمت فى القائم لترتد أمام كاي هافيرتس الذي سددها فى المرمى
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1" الحكم يطلق صافرة بداية المباراة
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تشكيل تشيلسي
يبدأ تشيلسي بقيادة المدرب جراهام بوتر بالرسم الأتي
الخطة 4-2-3-1
كيبا
مارك كوكوريا - بيتويت بادياشيل - تياجو سيلفا - تريفوه شالوباه
جيورجينيو - كونور جالاغير
لويس هول - ميسون ماونت - حكيم زياش
كاي هافيرتس
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تشكيل ليفربول
يبدا ليفربول بقيادة المدرب يورجن كلوب بالرسم الآتي
الخطة 4-3-3
أليسون
أندرو روبرتسون - جوجوميز - إبراهيم كوناتي - جيمس ميلنر
تياجو ألكانتارا - ستيفان باجيتيتش - نابي كيتا
كويدي جاكبو - محمد صلاح - هارفي إليوت
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أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة ليفربول أمام نظيره تشيلسي في قمة من القمم المعتادة بالدوري الإنجليزي لكرة القدم "البريمييرليج".
يتواجد ليفربول في المركز التاسع برصيد 28 نقطة، بينما يقع تشيلسي في المركز العاشر بنفس عدد النقاط.
يسعى الريدز لاستعادة توازنه، بعد فشله في الفوز في آخر 3 مباريات، بينما يرغب البلوز في مواصلة الانتصارات بعد الفوز على كريستال بالاس في الجولة الماضية.