أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة ليفربول أمام نظيره تشيلسي في قمة من القمم المعتادة بالدوري الإنجليزي لكرة القدم "البريمييرليج".

يتواجد ليفربول في المركز التاسع برصيد 28 نقطة، بينما يقع تشيلسي في المركز العاشر بنفس عدد النقاط.

يسعى الريدز لاستعادة توازنه، بعد فشله في الفوز في آخر 3 مباريات، بينما يرغب البلوز في مواصلة الانتصارات بعد الفوز على كريستال بالاس في الجولة الماضية.