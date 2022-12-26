يبدأ أستون فيلا بقيادة المدرب أوناي إيمري بالرسم الأتي
الخطة 4-4-2
روبن اولسن
آشلي يونج - إزري كونسا - تايرون مينجس - لوكاس دين
جون مكجين - أبو بكر كامارا - دوجلاس لويز - ليون بايلي
إيميليانو بوينديا - أولي واتكينس
يبدأ أستون فيلا بقيادة المدرب أوناي إيمري بالرسم الأتي
الخطة 4-4-2
روبن اولسن
آشلي يونج - إزري كونسا - تايرون مينجس - لوكاس دين
جون مكجين - أبو بكر كامارا - دوجلاس لويز - ليون بايلي
إيميليانو بوينديا - أولي واتكينس
📋| إليكم تشكيلتنا لمباراة الليلة أمام ليفربول في الدوري الممتاز. @PLinArabic 👊#الفيلانز 🦁 pic.twitter.com/Cx169bpty2— أستون فيلا (@AVFCArabia) December 26, 2022
يبدا ليفربول بقيادة المدرب يورجن كلوب بالرسم الآتي
الخطة 4-2-3-1
أليسون بيكر
ترينت أرنولد - فيرجيل فان دايك - جويل ماتيب - أندرو روبيرتسون
جوردان هندرسون - فابينيو
تياجو ألكانتارا - داروين نونيز - محمد صلاح
أليكس تشامبيرلين
🟢 #AVLLIV TEAM NEWS 🟢— Liverpool FC (@LFC) December 26, 2022
Here’s how we line-up to face Aston Villa this evening 👊
🟢 #AVLLIV TEAM NEWS 🟢— Liverpool FC (@LFC) December 26, 2022
Here’s how we line-up to face Aston Villa this evening 👊
ليفربول قبل التوقف كان قد نجح في الفوز على ساوثامبتون بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليصل إلى النقطة 22 في المركز السادس، ويعتزم مواصلة حصد النقاط واستئناف البريميرليج بكل قوته، للعودة إلى المكانة التي يستحقها وينافس على اللقب.
أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة ليفربول ضد أستون فيلا ضمن مباريات الجولة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي، موسم 2022-23.،على "فيلا بارك".