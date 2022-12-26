مباشرليفربول ضد أستون فيلا: مباشر لحظة بلحظة

تابع معنا تغطية مباشرة لمباراة ليفربول وأستون فيلا، ضمن مباريات الجولة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي، 2022-23

Virgil van Dijk Darwin Nunez LiverpoolGetty Images
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أستون فيلا vs ليفربولأستون فيلاليفربولالدوري الإنجليزي الممتاز
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    تشكيل أستون فيلا ضد ليفربول

    يبدأ أستون فيلا بقيادة المدرب أوناي إيمري بالرسم الأتي

    الخطة 4-4-2

    روبن اولسن

    آشلي يونج - إزري كونسا - تايرون مينجس - لوكاس دين

    جون مكجين - أبو بكر كامارا - دوجلاس لويز - ليون بايلي

    إيميليانو بوينديا - أولي واتكينس

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    تشكيل ليفربول ضد أستون فيلا

    يبدا ليفربول بقيادة المدرب يورجن كلوب بالرسم الآتي

    الخطة 4-2-3-1

    أليسون بيكر

    ترينت أرنولد - فيرجيل فان دايك - جويل ماتيب - أندرو روبيرتسون

    جوردان هندرسون - فابينيو

    تياجو ألكانتارا - داروين نونيز - محمد صلاح

    أليكس تشامبيرلين

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    ليفربول قبل التوقف كان قد نجح في الفوز على ساوثامبتون بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليصل إلى النقطة 22 في المركز السادس، ويعتزم مواصلة حصد النقاط واستئناف البريميرليج بكل قوته، للعودة إلى المكانة التي يستحقها وينافس على اللقب.



    أما أستون فيلا، فيدخل اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد الفوز بآخر مباراتين له، ويطمح لمواصلة حصد النقاط، والبقاء في المناطق الدافئة، إذ يحتل المركز الثاني عشر برصيد 18 نقطة.

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    أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة ليفربول ضد أستون فيلا ضمن مباريات الجولة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي، موسم 2022-23.،على "فيلا بارك".