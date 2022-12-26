ليفربول قبل التوقف كان قد نجح في الفوز على ساوثامبتون بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليصل إلى النقطة 22 في المركز السادس، ويعتزم مواصلة حصد النقاط واستئناف البريميرليج بكل قوته، للعودة إلى المكانة التي يستحقها وينافس على اللقب.

أما أستون فيلا، فيدخل اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد الفوز بآخر مباراتين له، ويطمح لمواصلة حصد النقاط، والبقاء في المناطق الدافئة، إذ يحتل المركز الثاني عشر برصيد 18 نقطة.