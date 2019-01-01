إليكم تشكيل العراق لمباراة اليوم
2019-01-22T15:40:50Z
يبدأ المدرب سرشيتكو كاتانيتش بطريقة 4/5/1 وتضم كلًا منجلال حسن / أحمد إبراهيم / علي عدنان / علاء علي / علي فايز / بشار رسن / همام طارق / صفاء هادي / أمجد عطوان / حسين علي / مهند كاظم
إليكم تشكيل قطر لمباراة اليوم
2019-01-22T15:39:13Z
يبدأ المدرب فليكس سانشيز بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا منسعد الدوسري / بيدرو ميجيل / بسام هشام / طارق سلمان / عبد الكريم حسن / عبد العزيز حاتم / عاصم ماديبو / بوعلام خوخي / حسن الهيدروس / المعز علي / أكرم عفيف
2019-01-21T21:10:32Z
يدخل الفريقين في مواجهة صعبة وقوية ويسعى فيها كلا من المنتخبين الى حسمها لصالحه والصعود الى الدور التالى من البطولة الاسيوية
2019-01-21T21:10:08Z
أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جوووووووول....حيث يلتقي منتخب قطر مع منتخب العراق، على ملعب “ آل مكتوم” في إطار منافسات الدور الـ16 من كأس أمم آسيا 2019،ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.