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قطر × العراق | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة قطر والعراق، في إطار منافسات الدور الـ16 من كأس أمم آسيا 2019

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إليكم تشكيل العراق لمباراة اليوم

2019-01-22T15:40:50Z

يبدأ المدرب سرشيتكو كاتانيتش بطريقة 4/5/1 وتضم كلًا من

جلال حسن / أحمد إبراهيم / علي عدنان / علاء علي / علي فايز / بشار رسن / همام طارق / صفاء هادي / أمجد عطوان / حسين علي / مهند كاظم

إليكم تشكيل قطر لمباراة اليوم

2019-01-22T15:39:13Z

يبدأ المدرب فليكس سانشيز بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من

سعد الدوسري / بيدرو ميجيل / بسام هشام / طارق سلمان / عبد الكريم حسن / عبد العزيز حاتم / عاصم ماديبو / بوعلام خوخي / حسن الهيدروس / المعز علي / أكرم عفيف 

2019-01-21T21:10:32Z

يدخل الفريقين في مواجهة صعبة وقوية ويسعى فيها كلا من المنتخبين الى حسمها لصالحه والصعود الى الدور التالى من البطولة الاسيوية

2019-01-21T21:10:08Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جوووووووول....حيث يلتقي منتخب قطر مع منتخب العراق، على ملعب “ آل مكتوم” في إطار منافسات الدور الـ16 من كأس أمم آسيا 2019،ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.