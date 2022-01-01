قادش ضد برشلونة: مباشر لحظة بلحظة

10' أووووووه أول محاولة خطيرة من برشلونة وتمريرة من دي يونج إلى رافينيا الذي سددها بيسراه لكن ارتطمت في القائم وعادت لتوريس الذي سددها قوية لكن الحارس تصدى وحولها ركنية