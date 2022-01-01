قادش ضد برشلونة: مباشر لحظة بلحظة

70' أوووه محاولة مزدوجة من برشلونة عن طريق رافينيا لكن في الاخير الكرة سهلة في يد الحارس
شاهد البث المباشر لمباراة قادش ضد برشلونة
جوووووووول ليفاندوفسكي يضيف الثاني
65'جوووووول لعبة الهدف الأول تتكرر وتصل إلى رافينيا الذي لعبها عرضية حاول الحارس الامساك بها لكن أفلتت ووصلت إلى ليفاندوفسكي ليضيف الثاني
62' محاولة أخرى من برشلونة سددها بيدري في الدفاع لتعود إلى بوسكيتس الذي يسدد من بعيد لكن أعلى من العارضة
جوووووووووول دي يونج يضع برشلونة في المقدمة
55' جوووووول عرضية أرضية من جافي أنقذها الحارس وعادت إلى دي يونج الذي سدد في المرمى الخالي وأحرز الهدف الأول
54' محاولة خطيرة من قادش وتسديدة جاءت بعدية عن المرمى
49' محاولة أولى من برشلونة ودي يونج يحاول خداع الحارس وتسديدها من بعيد بطريقة جمالية لكن يفهمها الحارس ويتصدى
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بتعادل سلبي بين برشلونة وقادش
45+1' عرضية من ديباي في المرمى لكن الحارس يتألق وينقذها
40' سقوط بالدي في منطقة الجزاء والحكم لا يحتسب شيئًا
35' كيف أهدرت الفرصة يا ديباي؟ عرضية من بيليرين على رأس اراوخو لعبها بالعرض إلى ممفيس الذي سددها خارج الملعب بغرابة شديدة
28' برشلونة الأفضل والأكثر خطورة لكن لا يزال التعادل سيد الموقف
22' محاولة أخرى كتالونية وعرضية من بالدي مرت من الجميع ووصلت إلى رافينيا لكن سددها قوية بعيدة عن المرمى
15' فرصة أخرى خطيرة لبرشلونة وفيران توريس يفشل في الترويض
10' أووووووه أول محاولة خطيرة من برشلونة وتمريرة من دي يونج إلى رافينيا الذي سددها بيسراه لكن ارتطمت في القائم وعادت لتوريس الذي سددها قوية لكن الحارس تصدى وحولها ركنية
2'أوووووه بداية خطيرة من أصحاب الأرض وتسديدة باتجاه المرمى لكن بيليرين ينقذها
انطلاق المباراة
تشكيل قادش ضد برشلونة
💛🔴 #CádizBarça #LaLigaSantander pic.twitter.com/ErD8B8cII9— نادي قاديش لكرة القدم 🇪🇸 (@Cadiz_CFArab) September 10, 2022
تشكيل برشلونة ضد قادش
قرر تشافي هيرنانديز الاعتماد على الشكل الآتي:
الخطة 4-3-3
تيرشتيجن
بالدي - بيكيه - أراوخو - بيليرين
دي يونج - بوسكيتس - جافي
فيران توريس - ديباي - رافينيا
📋 تشكيلتنا لمباراة هذا المساء— نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) September 10, 2022
⏳ #CadizBarça ⌛ pic.twitter.com/1Hb986lWEX
أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة الجولة الخامسة من الدوري الإسباني بين قادش وبرشلونة على ملعب ملعب رامون دي كارنازا.
برشلونة بدأ الدوري بصورة سيئة بالتعادل مع رايو فاييكانو لكن نجح بعدها في الفوز على ريال سوسييداد وبلد الوليد وإشبيلية بنتائج كبيرة ليحتل المركز الثاني في الدوري الإسباني
بينما لم يحقق قادش أي انتصار وخسر جميع مبارياته في الليجا كما لم يسجل أي هدف في المسابقى حتى الآن.