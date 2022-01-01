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قادش ضد برشلونة: مباشر لحظة بلحظة

تابع تغطية مباشرة لمباراة قادش ضد برشلونة في الجولة الخامسة من الدوري الإسباني 2022-2023

محدث
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Cádiz Barcelona LaLiga 2022
@FCBarcelona_es/@Cadiz_CF

2022-09-10T18:00:44.314Z

70' أوووه محاولة مزدوجة من برشلونة عن طريق رافينيا لكن في الاخير الكرة سهلة في يد الحارس

جوووووووول ليفاندوفسكي يضيف الثاني

2022-09-10T17:54:34.000Z

65'جوووووول لعبة الهدف الأول تتكرر وتصل إلى رافينيا الذي لعبها عرضية حاول الحارس الامساك بها لكن أفلتت ووصلت إلى ليفاندوفسكي ليضيف الثاني

2022-09-10T17:52:30.694Z

62' محاولة أخرى من برشلونة سددها بيدري في الدفاع لتعود إلى بوسكيتس الذي يسدد من بعيد لكن أعلى من العارضة

جوووووووووول دي يونج يضع برشلونة في المقدمة

2022-09-10T17:44:07.619Z

55' جوووووول عرضية أرضية من جافي أنقذها الحارس وعادت إلى دي يونج الذي سدد في المرمى الخالي وأحرز الهدف الأول

2022-09-10T17:42:45.762Z

54' محاولة خطيرة من قادش وتسديدة جاءت بعدية عن المرمى

2022-09-10T17:38:58.849Z

49' محاولة أولى من برشلونة ودي يونج يحاول خداع الحارس وتسديدها من بعيد بطريقة جمالية لكن يفهمها الحارس ويتصدى

بداية الشوط الثاني

2022-09-10T17:34:40.210Z

نهاية الشوط الأول بتعادل سلبي بين برشلونة وقادش

2022-09-10T17:19:25.464Z

2022-09-10T17:15:34.000Z

45+1' عرضية من ديباي في المرمى لكن الحارس يتألق وينقذها

2022-09-10T17:10:35.000Z

40' سقوط بالدي في منطقة الجزاء والحكم لا يحتسب شيئًا

2022-09-10T17:06:07.364Z

35' كيف أهدرت الفرصة يا ديباي؟ عرضية من بيليرين على رأس اراوخو لعبها بالعرض إلى ممفيس الذي سددها خارج الملعب بغرابة شديدة

2022-09-10T16:59:12.441Z

28' برشلونة الأفضل والأكثر خطورة لكن لا يزال التعادل سيد الموقف

2022-09-10T16:52:47.660Z

22' محاولة أخرى كتالونية وعرضية من بالدي مرت من الجميع ووصلت إلى رافينيا لكن سددها قوية بعيدة عن المرمى

2022-09-10T16:45:46.000Z

15' فرصة أخرى خطيرة لبرشلونة وفيران توريس يفشل في الترويض

2022-09-10T16:40:42.006Z

10' أووووووه أول محاولة خطيرة من برشلونة وتمريرة من دي يونج إلى رافينيا الذي سددها بيسراه لكن ارتطمت في القائم وعادت لتوريس الذي سددها قوية لكن الحارس تصدى وحولها ركنية

2022-09-10T16:31:51.000Z

2'أوووووه بداية خطيرة من أصحاب الأرض وتسديدة باتجاه المرمى لكن بيليرين ينقذها

انطلاق المباراة

2022-09-10T16:30:06.000Z

تشكيل برشلونة ضد قادش

2022-09-10T15:44:39.000Z

قرر تشافي هيرنانديز الاعتماد على الشكل الآتي:

الخطة 4-3-3

تيرشتيجن
بالدي - بيكيه - أراوخو - بيليرين
دي يونج - بوسكيتس - جافي
فيران توريس - ديباي - رافينيا

2022-09-10T15:40:12.000Z

أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة الجولة الخامسة من الدوري الإسباني بين قادش وبرشلونة على ملعب ملعب رامون دي كارنازا.

برشلونة بدأ الدوري بصورة سيئة بالتعادل مع رايو فاييكانو لكن نجح بعدها في الفوز على ريال سوسييداد وبلد الوليد وإشبيلية بنتائج كبيرة ليحتل المركز الثاني في الدوري الإسباني

بينما لم يحقق قادش أي انتصار وخسر جميع مبارياته في الليجا كما لم يسجل أي هدف في المسابقى حتى الآن.