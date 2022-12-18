أهلًا بكم في البث المباشر لمباراة الأرجنتين وفرنسا في نهائي كأس العالم 2022 على ملعب لوسيل في قطر.

فرنسا وصلت للنهائي الثاني على التوالي بعد العام الماضي والتي حققت فيه البطولة على حساب كرواتيا، وتهدف لتكرار إنجاز إيطاليا ثم البرازيل وحصد البطولة في نسختين متتاليتين.

فرنسا انتصرت على أستراليا والدنمارك في دور المجموعات قبل الخسارة من تونس، ثم تجاوزت بولندا وإنجلترا والمغرب وصولًا للمباراة النهائية.

أما بالنسبة للأرجنتين، فوصل للمباراة النهائية رغم الخسارة في الجولة الأولى من دور المجموعات أمام السعودية، لكن الفوز على المكسيك ثم بولندا ضمن الصدارة.

وتجاوز راقصو التانجو منتخبات أستراليا وهولندا وكرواتيا وصولًا إلى المباراة النهائية الثانية منذ 2014 بحلم تحقيق اللقب الثالث تاريخًا والأول للقائد ليونيل ميسي.