أهلا بكم في البث المباشر لمباراة السعودية واليمن في الجولة الأولى كأس الخليج "خليجي 25" المقام في العراق خلال الفترة من السادس وحتى التاسع عشر من يناير 2023.

ويحتضن ملعب "البصرة الدولي" مباراة المنتخب السعودي أمام اليمن في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى في بطولة "خليجي 25".

وإلى جانب السعودية واليمن، تضم المجموعة الأولى في خليجي 25 منتخبي العراق وعمان.

وبكل تأكيد يسعى المنتخب السعودي ونظيره اليمني إلى تحقيق انطلاقة قوية في البطولة عبر تحقيق الفوز في المباراة الافتتاحية من خليجي 25، من أجل محاولة العبور إلى الدور الثاني في البطولة.