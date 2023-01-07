مباشرفيديو: بث مباشر لمباراة البحرين والإمارات في كأس الخليج (خليجي 25)
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شاهد البث المباشرة لمباراة البحرين والإمارات في كأس الخليج
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تشكيلة الإمارات ضد البحرين في خليجي 25
أعلن مدرب الإمارات الأرجنتيني رودلفو أروابارينا، عن تشكيلة الفريق
الخطة 4-3-3
خالد عيسى.
وليد عباس - الحسن صالح - خالد الظحناني - عبد العزيز هيكل.
يحيى نادر - ماجد حسن - طحنون الزعابي.
كايو كانيدو - سيباستيان تيجالي - فابيو دي ليما.
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تشكيلة البحرين ضد الإمارات في خليجي 25
قرر هيليو سوزا، مدرب البحرين، الاعتماد على الرسم الآتي:
الخطة 4-3-3
سيد جعفر
وليد الحيام - حمزة عبد الله - عمار محمد - أمين بنعدي.
أحمد الشروقي - عبد الوهاب المالود - سيد ضياء سعيد.
إبراهيم الختال - عبد الله يوسف - مهدي حميدان.
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أهلا بكم في البث المباشر لمباراة البحرين والإمارات في الجولة الأولى من كأس الخليج "خليجي 25" المقام في العراق خلال الفترة من السادس وحتى التاسع عشر من يناير 2023.
يستضيف ملعب الميناء في مدينة البصرة مباراة مرتقبة تجمع بين الإمارات والبحرين، لحساب الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية في البطولة.
وإلى جانب الإمارات والبحرين، تضم المجموعة الثانية في خليجي 25 منتخبي الكويت وقطر، وهو ما يجعل كافة مباريات هذه المجموعة مرتقبة للغاية جماهيريًا.
وبكل تأكيد يسعى المنتخبان الإماراتي والبحريني إلى تحقيق انطلاقة قوية في البطولة عبر تحقيق الفوز في المباراة الافتتاحية من خليجي 25، من أجل محاولة العبور إلى الدور الثاني في البطولة.