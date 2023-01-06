مباشرفيديو: بث مباشر حفل افتتاح كأس الخليج ومباراة العراق وعمان في خليجي 25
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شاهد البث المباشرة لحفل افتتاح خليجي 25 ومباراة العراق وعمان في كأس الخليج
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تشكيلة عمان ضد العراق في خليجي 25
أما برانكو إيفانكوفيتش فقرر الاعتماد على الآتي:
الخطة 4-3-3
ابراهيم المخيني
أحمد الكعبي – جمعة الحبسي – أحمد الخميسي – أمجد الحارثي
جميل اليحمدي – حارب السعدي – أرشد العلوي
زاهر الأجبري – المنذر العلوي – عصام الصبحي
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تشكيلة العراق ضد عمان في خليجي 25
قرر المدرب خيسوس كاسوس الاعتماد على الرسم الآتي:
الخطة 4-2-3-1
جلال حسن
حسين عمار – علي فايز – مصطفى ناظم – ضرغام اسماعيل
أمير العماري – أمجد عطوان
ابراهيم بايش – حسين علي – حسين جبار
أيمن حسين
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أهلا بكم في البث المباشر لحفل افتتاح كأس الخليج "خليجي 25" المقام في العراق خلال الفترة من السادس وحتى التاسع عشر من يناير 2023.
المباراة الافتتاحية في "خليجي 25" تجمع بين العراق وعمان على ملعب "البصرة الدولي"، لحساب الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى للبطولة.
وإلى جانب العراق وعمان، تضم المجموعة الأولى في خليجي 25 المنتخب السعودي، ومنتخب اليمن.
وبكل تأكيد يسعى المنتخبان العراقي والعماني إلى تحقيق انطلاقة قوية في البطولة عبر تحقيق الفوز في المباراة الافتتاحية من خليجي 25، من أجل محاولة العبور إلى الدور الثاني في البطولة.