سيحتضن ملعب "البيت" المونديالي قمة اليوم، وسيدير المباراة الحكم البرازيلي ويلتون سامبايو وسيساعده مواطناه برونو بوشيليا وبرونو بيرس.
مباشرفرنسا ضد إنجلترا: مباشر لحظة بلحظة
- -
- -
تشكيل فرنسا
يبدأ منتخب فرنسا بقيادة المدرب ديدييه ديشامب بالرسم الأتي
الخطة 4-2-3-1
هوجو لوريس
رافاييل فاران - دايو أوباميكانو - ثيو هيرنانديز - جول كوندي
أدريان رابيو - أوريليان تشواميني
أنطوان جريزمان - عثمان ديمبيلي - كيليان مبابي
أوليفيه جيرو
- -
تشكيل إنجلترا
يبدا منتخب إنجلترا بقيادة المدرب جاريث ساوثجيت بالرسم الآتي
الخطة 4-3-3
جوردان بيكفورد
كايل ووكر - هاري ماجواير - جون ستونز - لوك شاو
جوردان هندرسون - ديكلان رايس - جود بيلينجام
فيليب فودين - بوكايو شاكا - هاري كين
- -
بينما تعتزم إنجلترا بقيادة جاريث ساوثجيت تحقيق أول لقب على مستوى كأس العالم منذ عام 1966 من أجل "إعادة كرة القدم إلى منزلها" كما يحلو للمشجعين الإنجليز تسمية الأمر.
- -
فرتسا بقيادة ديدييه ديشان تسعى لمواصلة حملة الحفاظ على اللقب الذي حققته في 2018 وإحراز اللقب الثالث في مسيرتها.
- -
مساء الخير سيداتي و سادتي و مرحبا بكم في تغطيتنا للقمة المرتقبة التي تجمع بين منتخب فرنسا ضد منتخب إنجلترا، في ربع نهائي من كأس العالم فيفا قطر 2022.