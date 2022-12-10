بينما تعتزم إنجلترا بقيادة جاريث ساوثجيت تحقيق أول لقب على مستوى كأس العالم منذ عام 1966 من أجل "إعادة كرة القدم إلى منزلها" كما يحلو للمشجعين الإنجليز تسمية الأمر.