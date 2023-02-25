أهلا بكم في البث المباشر الكتابي في واحدة من مباريات الجولة الثامنة عشر من دوري روشن السعودي لموسم 2022،223، تلك التي ستجمع بين النصر وضمك على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز.

نجح النصر في تحقيق الانتصار في الجولتين الماضيتين على الوحدة برباعية نظيفة والتعاون بهدفين لهدف، في بداية انفجار رونالدو مع الفريق حيث ساهم الدون بستة أهداف في أخر لقائين فقط!، يسعى للفوز اليوم من أجل الانفراد بالصدارة خاصًة مع تعثر الاتحاد وتعادله في نفس الجولة.

أما ضمك فيبحث عن أول انتصار له منذ ثلاث أسابيع، بعد أن تعادل مرة وخسر مرتين في المباريات الأخيرة، ويرغب في استغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل استعادة الثقة من جديد.

ويحتل النصر المركز الثاني من سلم ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة بعد لعب 17 مبارة، بينما يأتي ضمك في المركز السابع برصيد 22 نقطة بعد أن لعب 17 لقاء كذلك.