مباشرضمك والنصر: مباشر لحظة بلحظة
ملخص
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بث مباشر: شاهد مباراة ضمك والنصر في دوري روشن السعودي 2022-23
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عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد
المباراة
الموعد
القنوات الناقلة
الملعب
ضمك - النصر
الأحد 25 فبراير 2023،
18:30 السعودية، 17:30 مصر
مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز
Shahid
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بداية الشوط الثاني
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نهاية الشوط الأول بتقدم النصر بثلاثية نظيفة
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جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول هاتريك للدون والثالث للنصر
45' مرتدة للنصر السعودي، عبد الرحمن غريب يمرر إلى أيمن يحيى الذي يمهد الكرة لرونالدو على طبق من ذهب، قبل أن يسدد الدون الكرة في المرمى
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خطييررررررررة من النصر
36' ركنية للنصر، الكرة تصل إلى جوستافو ورأسية قووية ولكن زغبة يتصدى لها
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30' رأسية من لاعب ضمك ولكن الكرة تمر بجوار القائم بقليل
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28' تسديدة قووووية من رونالدو ولكن الكرة عالية عن المرمى
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جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول رونالدو يضاعف النتيجة للنصر
23' رونالدو يستلم الكرة على حدود منطقة الجزاء ويسدد الكرة بقووووة على يمين زغبة، محرزًا الهدف الثاني للنصر
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جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول رونالدو يسجل الأول للنصر
17' رونالدو يسجل الهدف الأول للنصر بعد أن سدد ركلة الجزاء بقوووة على يمين الحارس مصطفى زغبة
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رررررركلة جزاء للنصر
16' الحكم يقرر احتساب ركلة جزاء بعد مراجعة تقنية الفيديو، ويمنح بطاقة صفراء للمدافع مروان شافعي
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أووووووووه الهدف الأول يضيع من النصر
13' عرررضية من الجهة اليمنى تصل إلى عبد الرحمن غريب الذي يمهدها إلى النجعي الذي يسدد الكرة قووية ولكن الشافعي يعترضها، مع مطالبات بركلة جزاء لأن يد مدافع ضمك تحركت
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سيطرة من النصر
10' النصر يستحوذ على الكرة في بداية المباراة ولكن دون خطورة على مرمى ضمك
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انطلاق المباراة
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تشكيل ضمك ضد النصر
اختار ريزيتش الفريق الآتي لخوض القمة
التشكيل: 5-4-1
مصطفى زغبة
عبدلله العمار - إبراهيم النخلي - فاروق شافع - عبد القادر بدران - عبدلله تارمين
عبد العزز مكين - آدم ماهر - دوماجوش أنتوليتش - منصور حمزي
العربي هلال سوداني
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تشكيل النصر ضد ضمك
قرر المدرب رودي جارسيا الاعتماد على التشكيل التالي في الكلاسيكو
التشكيل: 4-2-3-1
نواف العقيدي
جيسلان كونان - عبدلله مادو - عبد الإله العمري - سلطان الغنام
عبدلله الخيبري - لويز جوستافو
عبد الرحمن غريب - سامي النجعي - أيمن يحىى
كريستيانو رونالدو
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أهلا بكم في البث المباشر الكتابي في واحدة من مباريات الجولة الثامنة عشر من دوري روشن السعودي لموسم 2022،223، تلك التي ستجمع بين النصر وضمك على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز.
نجح النصر في تحقيق الانتصار في الجولتين الماضيتين على الوحدة برباعية نظيفة والتعاون بهدفين لهدف، في بداية انفجار رونالدو مع الفريق حيث ساهم الدون بستة أهداف في أخر لقائين فقط!، يسعى للفوز اليوم من أجل الانفراد بالصدارة خاصًة مع تعثر الاتحاد وتعادله في نفس الجولة.
أما ضمك فيبحث عن أول انتصار له منذ ثلاث أسابيع، بعد أن تعادل مرة وخسر مرتين في المباريات الأخيرة، ويرغب في استغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل استعادة الثقة من جديد.
ويحتل النصر المركز الثاني من سلم ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة بعد لعب 17 مبارة، بينما يأتي ضمك في المركز السابع برصيد 22 نقطة بعد أن لعب 17 لقاء كذلك.