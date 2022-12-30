89" كريم بنزيما يسجل الهدف الثاني لريال مدريد بعد عرضية من كامافينجا من الجهة اليسري تلقاها الفرنسي وسددها على يمين المرمى
مباشرريال مدريد وبلد الوليد: مباشر لحظة بلحظة
ملخص
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جووووووووووووووووول كريم بنزيما يسجل الثاني للملكي
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تبديلات فى صفوف ريال مدريد
87" دخول لوكا مودريتش وأوريلين تشواميني وخروج فينيسيوس جونيور وفيديريكو فالفيردي
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جوووووووووووووووووووول، الهدف الأول لريال مدريد عن طريق بنزيما
83" سجل كريم بنزيما الهدف من علامة الجزاء بعد تنفيذها بشكل رائع على يمين المرمى
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أوه، بطاقة حمراء لبلد الوليد
81" الحكم يشهر بالبطاقة الحمراء فى وجه سيخيو ليون بسبب الغعتراض
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أووووووه، ركلة جزاااااء لريال مدريد
80" الحكم يحتسب ركلة جزاء لريال مدريد بعد التأكد من لمسة يد على دفاعات بلد الوليد والرجوع للفار
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أوووووووه، تسديدة قوية من بنزيما
79" كريم بنزيمة توغل من على حدود المنطقة ثم اطلق تسديدة قوية ابعدها الحارس إلى ركنية
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75" ربع ساعة على نهاية المباراة ولايزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين
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أووووووووووه، كورتوا يتألق ويتصدى لكرة خطيرة
68" ركنية لبلد الوليد تنفذ بعرضية لداخل المنطقة يرتقي لها سيرخيو ليون ويسددها برأسية على يسار المرمى لكن يتصدى لها كورتوا ببراعة
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67" ركنية لبلد الوليد تنفذ بعرضية كادت أن تخدع كورتوا لكن ابعدها فى اللحظات الأخيرة
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أولى تبديلات ريال مدريد
60" دخول لوكاس فاسكيز وردريجو وخروج داني كارفاخال وماركو أسينسيو
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58"دخول لويس بيريز وخروج سيرخيو إسكوديرو فى التبديل الثاني لبلد الوليد
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57" تسديدة من الجانب الأيمن عن طريق إسكوديرو لكن ابعدها كورتوا بنجاح
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تبديل أول لبلد الوليد
55" دخول جونزالو بلاتا وخروج إيفان سانتشيز
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52" هدوء فى مجريات اللقاء وإنحصار اللعب بشكل كامل في منتصف الملعب
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49" تسديدة من فينيسيوس جونيور لكنها مرت بعيدة عن المرمى
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46" بداية الشوط الثاني
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إنتهاء الشوط الأول بتعادل الفريقين بدون أهداف
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45" الحكم اضاف دقيقة وقت بدل ضائع
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42" تسديدة من أسينسيو من على حدود المنطقة مرت اعلى مرمى الحارس خوردي ماسيب
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أوووووووووووه، تسديدة قوية لبلد الوليد
35" ألفارو أجوادو يسدد كرة قوية من على حدود المنطقة أبعدها كورتوا بصعوبة إلى ركنية
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31" توغل رائع من فينيسيوس لداخل المنطقة وتسديدة قوية من البرازيلي أمسكها الحارس بثبات
- -29" تسديدة قوية من خافيير سانشيز من داخل الست يردات لكنها مرت اعلى مرمى كورتوا
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27" توني كروس يسددة تصويبة قوية مرت اعلى المرمى
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25" هدوء فى مجريات اللقاء وإنحصار الكرة فى وسط الميدان
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21" تسديدة من إيفان سانتشيز من على حدود المنطة لكنها مرت بعيدة عن المرمى
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أوووووووووووه، ماذا أهدرت يانزيما؟
18" تمريرة سحرية من توني كروس داخل يسار المنطقة تلقاها فينيسيوس بتسديدة قوية ارتدت من الحارح أمام بنزيما الذي سددها اعلى المرمى
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15" ربع ساعة مرت من زمن الشوط الأول ولايزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين
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10" تسديدة قوية من ماركو أسينسيو من على حدود المنطقة وتصدي رائع من الحارس جوردي ماسيب
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8" مرتدة سريعة لبد الوليد وانطلاقة من روكي ميسا ثم مررها إلى سيرخيو ليون لكنه سددها بكعب القدم ووصلت سهلة لكورتوا
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6" ركلة ركنية لريال مدريد نفذها أسينسيو بعرضية تلقاها رودريجو برأسية مرت بدون خطورة على المرمى
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5" تمريرات متتالية بين أقدام لاعبي ريال مدريد فى منتصف الميدان
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1" بداية الشوط الأول
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تشكيل بلد الوليد
يبدأ بلد الوليد بقيادة المدرب باتشيتا بالرسم الأتي
الخطة 4-3-3
جوردي ماسيب
سيرخيو إيسكوديرو - خافيير سانشيز - خواكين فرنانديز - إيفان فريسنيدا
ألفارو أجوادو - مونتشو - روكي ميسا
أوسكار بلانو - سيرخيو ليون - إيفان سانتشيز
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تشكيل ريال مدريد
يبدا ريال مدريد بقيادة المدرب كارلو أنشيلوتي بالرسم الآتي
الخطة 4-3-3
تيبو كورتوا
فيرلاند ميندي - دافببد ألابا - أنطونيو رودريجير - داني كارباخال
داني سيبايوس - توني كروس - فيديريكو فالفيردي
فينيسيوس جونيور - كريم بنزيما - ماركو أسينسيو
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أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة لمباراة ريال مدريد وبلد الوليد، ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإسباني ، 2022-23.،على " نيوفو جوسي زورييلا".
ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 35 نقطة، متخلفًا بفارق نقطتين عن برشلونة المتصدر الحالي لجدول الترتيب.
ويحتل بلد الوليد المركز 12 في جدول ترتيب الدوري الإسباني، بعدما جمع 17 نقطة من أول 14 مباراة في الموسم.