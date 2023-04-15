45+1" الحكم يطلق صافرة نهاية الشوط الأول
مباشرريال مدريد ضد قادش: مباشر لحظة بلحظة
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40" تسديدة قوية من رودريجو من داخل يسار المنطقة لكن تألق الحارس ديفيد جيل فى ابعاد الكرة
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38" سيطرة من لاعبي ريال مدريد على مجريات المباراة
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أوووووه، فرصة هدف محقق لريال مدريد
35" عرضية من الجهة اليسرى تلقاها كريم بنزيمة بتسديدة من داخل المنطقة اصطدمت فى العارضة ثم ابعدها الدفاع عن منطقة الخطورة
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30" تنفيذ الخطأ من بنزيمة بتسديدة قوية اصطدمت فى الحائط البشري وتحولت إلى رمية تماس
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29" بطاقة صفراء من نصيب روبين ألكاراز وخطأ لصالح ريال مدريد من على حدود المنطقة
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23" ركنية لقادش تنفذ بعرضية تلقاها كريس راموس وسددها بجوار القائم الأيمن لكورتوا
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22" أفضلية مستمرة من لاعبي ريال مدريد ومحاولات لخلق ثغرات في الدفاعات المنظمة من لاعبي قادش
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18" سلسلة من التمريرات الرائعة لريال مدريد تنتهي بتسديدة من كريم بنزيمة من داخل منطقة جزاء كادش ويتصدى لها الحارس ببراعة
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17" عرضية من الجهة اليمنى لريال مدريد يبعدها الدفاع ترتد أمام أسينسيو الذي سددها بقوة وابعدها الحارس ببراعة
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15" ربع ساعة أولى فى المباراة ولايزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين
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أوووووه،، القائم يمنع هدف لقادش
12" تسديدة قوية من ألفونسو إسبينو من داخل يسار المنطقة اصطدمت في القائم الأيسر لمرمى كورتوا
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10" سيطرة وتمريرات من لاعبي ريال مدريد في وسط الملعب الدفاعي لفريق قادش
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4" إنطلاقة من كريم بنزيمة وتوغل بالكرة على حدود المنطقة ثم سدد كرة قوية اصطدمت فى الدفاع وتحولت لضربة ركنية
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1" الحكم يطلق صافرة بداية المباراة
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تشكيل قادش
يبدا قادش بقيادة المدرب سيرجيو جونزاليس بالرسم الآتي
الخطة 4-4-2
ديفيد جيل
راؤول بارا - لويس هيرنانديز - فالي - ألفونسو إسبينو
ثيو بونجوندا - فيدي سان إميتيريو - روبين ألكاراز - روبن سوبرينو
سيرجي جوارديولا - كريس راموس
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تشكيل ريال مدريد
يبدأ ريال مدريد بقيادة المدرب كارلو أنشلوتي بالرسم الأتي
الخطة 5-3-2
ثيبو كورتوا
لوكاس فاسكيز - إيدير ميليتاو - أنطونيو روديجر - ناتشو
فيدريكو فالفيردي - أوريليان تشواميني - داني سيبايوس - ماركو أسينسيو
كريم بنزيمة - رودريجو سيلفا
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أهلا بكم في البث المباشر لمباراة ريال مدريد ضد قادش في الجولة 29 من الدوري الإسباني لموسم 2022-23، المقامة على ملعب “نويفو ميرانديلا”.
ريال مدريد تعثر بالهزيمة من فياريال الأسبوع الماضي، ليتسع الفارق بينه وبين برشلونة الذي تعادل بدوره مع جيرونا سلبيًا، إلى 13 نقطة.
قادش بدوره يحتل المركز الرابع عشر في لائحة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 31 نقطة.