أهلا بكم في البث المباشر لمباراة ريال مدريد ضد قادش في الجولة 29 من الدوري الإسباني لموسم 2022-23، المقامة على ملعب “نويفو ميرانديلا”.

ريال مدريد تعثر بالهزيمة من فياريال الأسبوع الماضي، ليتسع الفارق بينه وبين برشلونة الذي تعادل بدوره مع جيرونا سلبيًا، إلى 13 نقطة.

قادش بدوره يحتل المركز الرابع عشر في لائحة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 31 نقطة.