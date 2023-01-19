45' تسديدة قوووية من مورينو ولكن كورتوا يُخرج الكرة بأطراف أصابعه لركنية
مباشرفياريال ضد ريال مدريد: مباشر لحظة بلحظة
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بداية الشوط الثاني
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نهاية الشوط الأول بتقدم فياريال بهدفين نظيفين
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جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول الثني لفياريال
42' تمريرات قصيرة رائعة يتلاعب فيها فياريال بدفاع الريال، مورينو يمرر بذكاء شديد إلى تشوكويزي الذي يسدد الكرة في المرمى بكل براعة
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خطيررة من فياريال
39' مرتدة تصل إلى بينو الذي يمرر إلى باينا، وعررضية ولكن ميليتاو يشتت الكرة
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أوووووووه التعادل يضيع من ريال مدريد
36' ميندي يمرر الكرة بالعرض إلى رودريجو الذي يسددها في المرمى ولكن الدفاع يعترضها
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فررررصة للريال
34' بنزيما يمرر إلى ميندي الذي تحرك بشكل رائع وتواجد على حدود منطقة الجزاء، وتسديدة قووية ولكن حارس فياريال يمسك بالكرة
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أوووووه حارس فياريال كاد أن يكلف فريقه
30' فينسيوس يضغط على حارس فياريال أثناء تسديد الكرة، ينجح في اعتراضها ولكنها تخرج لركلة مرمى
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25' بنزيما يمرر إلى رودريجو الذي يسقط داخل منطقة الجزاء ولكن الحكم يقرر استمرار اللعب
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خطيرررررررة لفياريال
17' عرررضية أرضية رائعة من كابوي إلى بينو الذي يسدد الكرة بقووة ولكنها تمر بجوار القائم قليلًا
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أووووووووووووه التعادل يضيع من فالفيردي
10' تمريرة ررائعة من الطرف الأيسر إلى فالفيردي على حدود المنطقة، فيدريكو يسدد بقووة ولكن الكرة تعلو العارضة بسنتيمترات
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جووووووووووووووووووووووووووووووووووول الأول لفياريال
3' رمية تماس بإتجاه مورينو، الذي يحافظ على الكرة بشكل ررائع، يمررها إلى كابوي الذي يسدد بقوووة في مرمى كورتوا مسجلًا الهدف الأول
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انطلاق المباراة
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تشكيلة فياريال ضد ريال مدريد
أما كيكي سيتين، مدرب فياريال، فسوف يلعب بالشكل الآتي:
الخطة: 4-3-3
فيليب يورجنسين
ألبيرتو مورينو - باو توريس - راؤول ألبيول - خوان فويث
أليكس باينا - داني باريخو - إتيان كابوي
يريمي بينو - جيرارد مورينو - صامويل تشوكويزي
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تشكيلة ريال مدريد ضد فياريال
قرر كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، الاعتماد على الشكل الآتي:
الخطة 4-3-3
تيبو كورتوا
فيرلاند ميندي - أنطونيو روديجير - ناتشو - إيدير ميليتاو
توني كروس - إدواردو كامافينجا - فيدريكو فالفيردي
فينسيوس جونيور - كريم بنزيما - روديجو جوس
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أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة لمباراة ريال مدريد ضد فياريال في إطار دور ثمن النهائي من مسابقة كأس ملك إسبانيا لموسم 2022/2023، والذي سيُقام على ملعب لا سيراميكا.
يسعى ريال مدريد لمصالحة جماهيره بعد الخسارة التي ألمت به ضد برشلونة في كلاسيكو نهائي السوبر الإسباني، وأيضًا بعد أن تلقى هزيمة من الغواصات الصفراء منذ فترة قريبة على نفس الملعب في مباراة الفريقين معًا بالدوري، والتي بسببها فقد الملكي صدارة الترتيب.
في المقابل، يرغب فياريال في استغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تكرار فوزه على المرينجي، والتأهل إلى ربع النهائي والحفاظ على حظوظه في المنافسة على اللقب.