أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمبارة فياريال وريال مدريد، والتي تقام ضمن منافسات الجولة 16 لموسم 2022-23 من بطولة الدوري الإسباني

ريال مدريد تمكن من استعادة صدارة الدوري الإسباني في الجولة الماضية، بعدما حقق الفوز على بلد الوليد بهدفين دون رد، مستفيدًا من تعثر برشلونة بالتعادل مع إسبانيول.

ويتساوى ريال مدريد مع برشلونة في صدارة ترتيب "لا ليجا" حاليًا، حيث يملك الغريمان 38 نقطة بعد مرور 15 جولة من الموسم الحالي.

أما فياريال، الطامح إلى الدخول إلى المربع الذهبي، فقد تمكن من تحقيق فوز ثمين على فالنسيا في الجولة الماضية بهدفين لهدف، ليواصل سلسلة نتائجه الإيجابية.

ويحتل فريق "الغواصات الصفراء" المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني، بعدما تمكن من حصد 24 نقطة، مبتعدًا بفارق ثلاث نقاط فقط عن المربع الذهبي.