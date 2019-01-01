تأهل الفريق البفاري إلى المباراة النهائية بعد تحقيق فوز كبير على حساب فنربخشة بنتيجة (6-1) فى المباراة التي جمعت بينهما على ملعب آليانز أرينا فى نصف نهائي البطولة الودية، وخاض بايرن ميونخ قبل لقاء توتنهام أربع مباريات ودية في نفس البطولة، الأولى كانت أمام آرسنال وإنتهت بفوز الفريق الإنجليزي بهدفين مقابل هدف، ثن استطاع ان يعود من جديد وحقق الفوز على ريال مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدف، ثم التقي مع الفريق الإيطالي ميلان واستطاع ان يحقق فوز صعب بهدف دون رد.