17' عررضية من الجهة اليسرى، تصطدم بكروس، ترتد مرة أخرى وتسديدة قوووية تمر بجوار القائم بسنتيمترات
مباشرريال مدريد ضد ريال سوسيداد: مباشر لحظة بلحظة
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قرررريبة من سوسيداد
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خطيرررررة للريال
13' فينسيوس يراوغ بشكل رائع، ويسدد الكرة قووية ولكنها تمر بمحاذاة القائم الأيسر
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5' عرررضية خطيرررة من الجهة اليسرى لريال سوسيداد ولكن الكرة تمر من أمام سورلوث
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انطلاق المباراة
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تشكيلة سوسيداد ضد ريال مدريد
أما إيمانويل ألغاوسيل، مدرب سوسيداد، فسوف يلعب بالشكل الآتي:
الخطة: 4-4-2
أليكس ريميرو
أيهن مونوز - روبين لو نورماند - إيجور زوبيلديا- أريتز إيلوستوندو
تاكيفوسا كوبو - آسير إياراميندي - مارتن زوبيميندي - برايس مينديز
أليكساندر سورلوث - ميكيل أوريازابال
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تشكيلة ريال مدريد ضد سوسيداد
قرر كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، الاعتماد على الشكل الآتي:
الخطة 4-3-3
تيبو كورتوا
إدواردو كامافينجا - أنطونيو روديجير - إيدير ميليتاو - ناتشو
داني سيبايوس - توني كروس - فيدريكو فالفيردي
فينسيوس جونيور - كريم بنزيما - روديجو جوس
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أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة لمباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد في قمة مباريات الجولة 19 من الدوري الإسباني لموسم 2022/2023، والذي سيُقام على ملعب سانتياجو برنابيو.
يتواجد ريال مدريد في المركز الثاني برصيد 41 نقطة ويسعى لتحقيق الانتصار من أجل مواصلة ملاحقة برشلونة الذي ينفرد بصدارة الترتيب برصيد 47 نقطة.
أما ريال سوسيداد، يحتل المركز الثالث برصيد 38 نقطة وفي حال تحقيق الانتصار على الملكي، سيتساوى معه في نفس العدد من النقاط، ولكن الفريق الباسكي لعب مباراة أكثر من حامل اللقب.