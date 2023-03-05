86' دخول ألفارو رودريجيز للريال، وخواكين أسطورة ريال بيتيس
مباشرريال بيتيس ضد ريال مدريد: مباشر لحظة بلحظة
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نهاية المباراة بالتعادل السلبي
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تبديل لبيتيس وآخر للريال
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برافو يتألق
76' تسديدة خطيررررة من فينسيوس ولكن برافو يتصدى لها.. ركنية للملكي
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خطيررررررة لريال مدريد
75' تمريرة رائعة من كارباخال إلى سيبايوس الذي يسددها من لمسة واحدة ولكنها تمر بجوار القائم
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تبديلين لريال بيتيس
70' دخول ويليان جوزيه ولويز هنريكي بدلًا من بيريز وإيجلسياس
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تبديلين لريال مدريد
63' خروج كامافينجا وتشواميني ودخول ناتشو وسيبايوس
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تبديل أول لريال مدريد
59' خروج فاسكيز ودخول كارباخال
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58' بطاقة صفراء للاعب رودريجو بعد تدخل على ىسبالي
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53' تصووويبة قوية من فالفيردي ولكن برافو يمسك الكرة على مرتين
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بطاقة صفراء للاعب بيتيس
51' إيجلسياس يتحصل على بطاقة صفراء بعد التحام مع ميليتاو
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خطيررررررررة للريال
48' تمريرة ررائعة من فينسيوس إلى بنزيما وتسديدة قووية ولكن برافو يتصدى لها
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إنذار مبكر لأصحاب الأرض
45' تسديدة قوووية ومباغتة من رويبال ولكن كورتوا يتصدى لها
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نهاية الشوط الثاني
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نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي
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فررصة للريال
35' كامافينجا يتوغل ويمرر بالعرض إلى فينسيوس الذي يسدد الكرة ولكنها عالية عن المرمى
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31' تسديدة صاااروخية من فالفيردي ولكن الكرة تمر فوق العارض بسنتيمترات
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30' مرور نصف ساعة بدون فرص خطيرة على المرمى، المباراة سجال للكرات العرضية من الفريقين
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20' عررضية من فاسكيز ولكن الكرة تصل مباشرة في يد برافو
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هدف ملغي لريال مدريد
11' بنزيما يسدد ركلة حرة مباشرة تسكن الشباك، ولكن بعد مراجعة تقنية الفيديو، تم التأكد من أن الكرة لمسة يد زميله روديجير الذي كان يقف امام الحائط.. ليتم إلغاء الهدف