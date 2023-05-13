77" أوووووووووه، هدف لريال مدريد عن طريق فينيسيوس لكن الحكم يشير بوجود تسلل
مباشرريال مدريد ضد خيتافي: مباشر لحظة بلحظة
ملخص
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75" ربع ساعة أخيرة على نهاية المباراة والتقدم مازال مستمر لريال مدريد بهدف على خيتافي
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جووووووووووووووووووووووول،،، ماركو أسينسيو يجل الهدف الأول لريال مدريد
70" ماركو أسينسيو يسجل هدف بتسديدة رائعة من على يمين المنطقة تسكن الشباك بنجاح
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ثلاث تبديلات لخيتافي
65" دخول فابريزو أنجليري وأنخل ألجوبيا ومنير الحدادي وخروج كريستيان بورتو وبورخا مايورال وخايمي ماتا
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66" أووووووووه، تسديدة قوية من نيمانيا ماكسيموفيتش ابعدها الحارس كورتوا ببراعة
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ثلاث تبديلات لريال مدريد
62" دخول فينيسيوس جونيور وماريانو دياز ولوكا مودريتش وخروج داني سيبايوس وإدين هازارد وفالفيردي
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61" خطأ لريال مدريد وماركو أسينسيو سدد الكرة لكنها اصطدمت فى الحائط البشري ومرت بدون خطورة
- -60" بطاقة صفراء من نصيب عمر الدريتي بعد تدخل قوي على إيدين هازارد
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58" تسديدة من تشواميني تصطدم فى الدفاع وتمر بدون خطورة
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56" ضغط متقدم من لاعبي ريال مدريد ومحاولات للبحث عن ثغرة فى دفاعات خيتافي
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48" ركنية لخيتافي تنفذ بعرضية تلقاها بورخا مايورال برأسية مرت أعلى المرمى
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47" تسديدة قوية من تشواميني من على حدود المنطقة مرت بعيدة عن المرمى
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46" بداية الشوط الثاني وتبديل أول لريال مدريد دخول توني كروس وخروج فيرلاند ميندي
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45+1" نهاية الشوط الأول
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45" الحكم أضاف دقيقة وقت بدل ضائع
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40" بطاقة صفراء من نصيب إدواردو كامافينجا وخطأ لصالح خيتافي
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35" تسديدة قوية من داني سيبايوس من على حدود المنطقة لكنها مرت اعلى المرمى
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30" نصف ساعة مرت من زمن الشوط الأول ولايزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين
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27" بطاقة صفراء من نصيب خايمي ماتا بعد تدخل قوي على فالفيردي فى وسط الملعب
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20" تمريرات قصيرة بين لاعبي خيتافي في منتصف الملعب