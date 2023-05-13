مباشرريال مدريد ضد خيتافي: مباشر لحظة بلحظة

تابع معنا تغطية مباشرة لمباراة ريال مدريد وخيتافي، والتي تقام ضمن منافسات الجولة 34 في موسم 2022-23 من بطولة الدوري الإسباني

Vinicius Real Madrid Manchester City 2022 2023Getty Images
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ريال مدريد vs خيتافيريال مدريدخيتافيالدوري الإسباني - لا ليجا

ملخص

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    77" أوووووووووه، هدف لريال مدريد عن طريق فينيسيوس لكن الحكم يشير بوجود تسلل

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    75" ربع ساعة أخيرة على نهاية المباراة والتقدم مازال مستمر لريال مدريد بهدف على خيتافي

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    جووووووووووووووووووووووول،،، ماركو أسينسيو يجل الهدف الأول لريال مدريد

    70" ماركو أسينسيو يسجل هدف بتسديدة رائعة من على يمين المنطقة تسكن الشباك بنجاح

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    ثلاث تبديلات لخيتافي

    65" دخول فابريزو أنجليري وأنخل ألجوبيا ومنير الحدادي وخروج كريستيان بورتو وبورخا مايورال وخايمي ماتا

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    66" أووووووووه، تسديدة قوية من نيمانيا ماكسيموفيتش ابعدها الحارس كورتوا ببراعة

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    ثلاث تبديلات لريال مدريد

    62" دخول فينيسيوس جونيور وماريانو دياز ولوكا مودريتش وخروج داني سيبايوس وإدين هازارد وفالفيردي

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    61" خطأ لريال مدريد وماركو أسينسيو سدد الكرة لكنها اصطدمت فى الحائط البشري ومرت بدون خطورة

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    60" بطاقة صفراء من نصيب عمر الدريتي بعد تدخل قوي على إيدين هازارد
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    58" تسديدة من تشواميني  تصطدم فى الدفاع وتمر بدون خطورة

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    56" ضغط متقدم من لاعبي ريال مدريد ومحاولات للبحث عن ثغرة فى دفاعات خيتافي

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    48" ركنية لخيتافي تنفذ بعرضية تلقاها بورخا مايورال برأسية مرت أعلى المرمى

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    47" تسديدة قوية من تشواميني من على حدود المنطقة مرت بعيدة عن المرمى

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    46" بداية الشوط الثاني وتبديل أول لريال مدريد دخول توني كروس وخروج فيرلاند ميندي

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    45+1" نهاية الشوط الأول

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    45" الحكم أضاف دقيقة وقت بدل ضائع

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    40" بطاقة صفراء من نصيب إدواردو كامافينجا وخطأ لصالح خيتافي

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    35" تسديدة قوية من داني سيبايوس من على حدود المنطقة لكنها مرت اعلى المرمى

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    30" نصف ساعة مرت من زمن الشوط الأول ولايزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

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    27" بطاقة صفراء من نصيب خايمي ماتا بعد تدخل قوي على فالفيردي فى وسط الملعب

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    20" تمريرات قصيرة بين لاعبي خيتافي في منتصف الملعب