مباشرريال مدريد ضد برشلونة: مباشر لحظة بلحظة
ملخص
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بث مباشر: شاهد مباراة ريال مدريد وبرشلونة في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2022-23
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نهاية المباراة بفوز برشلونة على ريال مدريد بهدف نظيف
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90' شتيجن يسقط متألمًا بعد التحام بينه وبين ألفارو في إحدى العرضيات
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90' بطاقة صفراء للمدرب تشافي بسبب مشادة بينه وبين كارباخال الذي دخل في نقاش جانبي مع بالدي
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88' تصووويبة رررائعة من رودريجو ولكن الكرة تمر بجوار القائم
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87' تمريرة طوولية رائعة بإتجاه فاتي في المساحة ولكن كورتوا يخرج من مرماه ويشتت الكرة برأسه
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تبديل لبرشلونة
85' خروج كيسي ودخول سيرجي روبيرتو
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84' روديجير يعترض كرة خطيرررة أمام فاتي
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تبديل لريال مدريد
83' دخول ألفارو وخروج مودريتش
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تبديل ثاني لريال مدريد
74' دخول تشواميني وخروج توني كروس
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73' بطاقة صفراء للاعب فالفيردي بعد تدخل قوي على دي يونج
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أوووووووه الثاني يضيع من برشلونة
72' عرررضية من الجهة اليمنى إلى كيسي الذي يسدد كرة قوووية ولكنها ترتطم بزميله فاتي
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تبديل أول لبرشلونة
68' خروج رافينيا ودخول أنسو فاتي
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68' عررضية من رافينيا ولكن تمر بسلام على دفاع ريال مدريد
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تبديل أول لريال مدريد
66' خروج ناتشو ونزول رودريجو
بالتالي سيلعب كامافينجا ظهير أيسر
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66' بطاقة صفراء لكيسي بعد التحام مع كارباخال
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57' عرررضية رائعة من الجهة اليسرى للريال ولكن شتيجن يشتت الكرة بنجاح
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55' بطاقة صفراء على ناتشو بعد أن عرقل رافينيا لمنع مرتدة
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51' تسديدة من كامافينجا ولكن الكرة عالية عن المرمى
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50' بطاقة صفراء لجافي بعد مناوشة مع فينسيوس