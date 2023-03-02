مباشرريال مدريد ضد برشلونة: مباشر لحظة بلحظة

تابع معنا تغطية مباشرة لمباراة ريال مدريد ضد برشلونة في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا لموسم 2022-2023، على ملعب سانتياجو برنابيو

Frenkie de Jong Karim Benzema Barcelona Real Madrid 2022-23Getty Images
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ريال مدريدريال مدريد vs برشلونةبرشلونةكأس الملك الاسباني

ملخص

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    بث مباشر: شاهد مباراة ريال مدريد وبرشلونة في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2022-23

    شاهد مباراة ريال مدريد وبرشلونة في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2022-23 عبر شاهد VIP

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    نهاية المباراة بفوز برشلونة على ريال مدريد بهدف نظيف

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    90 شتيجن يسقط متألمًا بعد التحام بينه وبين ألفارو في إحدى العرضيات

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    90 بطاقة صفراء للمدرب تشافي بسبب مشادة بينه وبين كارباخال الذي دخل في نقاش جانبي مع بالدي

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    88 تصووويبة رررائعة من رودريجو ولكن الكرة تمر بجوار القائم

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    87 تمريرة طوولية رائعة بإتجاه فاتي في المساحة ولكن كورتوا يخرج من مرماه ويشتت الكرة برأسه

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    تبديل لبرشلونة

    85 خروج كيسي ودخول سيرجي روبيرتو

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    84 روديجير يعترض كرة خطيرررة أمام فاتي

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    تبديل لريال مدريد

    83 دخول ألفارو وخروج مودريتش

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    تبديل ثاني لريال مدريد

    74 دخول تشواميني وخروج توني كروس

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    73 بطاقة صفراء للاعب فالفيردي بعد تدخل قوي على دي يونج

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    أوووووووه الثاني يضيع من برشلونة

    72 عرررضية من الجهة اليمنى إلى كيسي الذي يسدد كرة قوووية ولكنها ترتطم بزميله فاتي

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    تبديل أول لبرشلونة

    68 خروج رافينيا ودخول أنسو فاتي

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    68 عررضية من رافينيا ولكن تمر بسلام على دفاع ريال مدريد

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    تبديل أول لريال مدريد

    66 خروج ناتشو ونزول رودريجو

    بالتالي سيلعب كامافينجا ظهير أيسر

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    66 بطاقة صفراء لكيسي بعد التحام مع كارباخال

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    57 عرررضية رائعة من الجهة اليسرى للريال ولكن شتيجن يشتت الكرة بنجاح

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    55 بطاقة صفراء على ناتشو بعد أن عرقل رافينيا لمنع مرتدة

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    51 تسديدة من كامافينجا ولكن الكرة عالية عن المرمى

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    50 بطاقة صفراء لجافي بعد مناوشة مع فينسيوس