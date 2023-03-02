مباشر ريال مدريد ضد برشلونة: مباشر لحظة بلحظة

تابع معنا تغطية مباشرة لمباراة ريال مدريد ضد برشلونة في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا لموسم 2022-2023، على ملعب سانتياجو برنابيو