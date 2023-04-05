مباشربرشلونة ضد ريال مدريد: مباشر لحظة بلحظة
ملخص
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بث مباشر: شاهد مباراة ريال مدريد وبرشلونة في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2022-23
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نهاية الشوط الأول
وسط امتعاض كبير من لاعبي ريال مدريد لأن صافرة الحكم منعت مرتدة خطيررة للملكي
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جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول الأول لريال مدريد
45' مرنتدة للريال، بنزيما يمرر إلى فينسيوس الذي يسدد! كوندي يحاول إخراج الكرة من على خط المرمى ولكن بنزيما يُكملها في المرمى
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الهدف الأول يضيع من برشلونة
45' عرررضية من الجهة اليسرى إلى ليفاندوفيسكي الذي يسددها من لمسة واحدة بشكل رائع ولكن كورتوا يتصدى لها
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32' تمريرة رائعة من كروس بإتجاه بنزيما الذي يحاول لعب الكرة عرضية ولكن شتيجن ينمسك بها
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31' بالدي يمرر بشكل رررائع ويلعب عررضية ولكن الدفاع يشتت الكرة
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26' بطاقة صفراء للثنائي جافي وفينسيوس بعد مشادة بين اللاعبين بسبب التحام في إحدى الكرات
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24' تمريرة رررائعة بإتجاه رودريجو ولكنها تطول، شتيجن يخرج من مرماه ويمسك بالكرة
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إنذار لتشافي
الحكم يمنح مدرب برشلونة بطاقة صفراء بسبب اعتراضه على قرار التحكيم في إحدى الالتحامات للاعبه كيسي
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هتاف لميسي
15' جماهير الملعب تهتف لليونيل ميسي
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فرصة لبرشلونة
9' الكرة تصل إلى سيرجي روبيرتو الذي يسدد قووية ولكن الدفاع يعترضها وكورتوا يمسك بالكرة
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5' مرتدة لبرشلونة بعد قطع الكرة من كامافينجا، الكرة تصل إلى ليفاندوفيسكي الذي يسدد ولكن الدفاع يعترضها
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4' ضغط من برشلونة في أول دقائق المباراة
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انطلاق المباراة
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تشكيلة برشلونة ضد ريال مدريد
أما تشافي، مدرب برشلونة، فسوف يلعب بالشكل الآتي في الكلاسيكو:
الخطة: 4-3-3
أندريه تير شتيجن
أليخاندرو بالدي - ماركوس ألونسو - جويل كوندي - رونالد أراوخو
سيرجي روبيرتو - سيرجيو بوسكيتس - فرانك كيسي
جافي - روبيرت ليفاندوفيسكي - رافينيا
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تشكيلة ريال مدريد ضد برشلونة
قرر كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، الاعتماد على الشكل الآتي في القمة المُنتظرة:
الخطة 4-3-3
تيبو كورتوا
إدواردو كامافينجا - دافيد ألابا - إيدير ميليتاو - داني كارباخال
توني كروس -لوكا مودريتش - فيدريكو فالفيردي
فينسيوس جونيور - كريم بنزيما - رودريجو
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أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة لمباراة برشلونة ضد ريال مدريد في إطار إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا لموسم 2022/2023، والذي سيُقام على ملعب سبوتيفاي كامب نو.
نجح برشلونة في تحقيق الفوز في مباراة الذهاب على ملعب سانتياجو برنابيو بهدف نظيف برغم غياب عدد كبير من اللاعبين الأساسيين، ويسعى لتكرار تفوقه على الملكي مؤخرًا، من أجل التأهل للمبارة النهائية.
في المقابل يحتاج ريال مدريد للفوز بفارق هدفين من أجل حسم التأهل والمنافسة على البطولة حتى النهاية، والتي سيكون الطرف الثاني فيها هو أوساسونا الذي صعد عقب تجاوزه أتليتك بيلباو بهدفين لهدف في مباراة امتدت للأشواط الإضافية.