أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة لمباراة برشلونة ضد ريال مدريد في إطار إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا لموسم 2022/2023، والذي سيُقام على ملعب سبوتيفاي كامب نو.

نجح برشلونة في تحقيق الفوز في مباراة الذهاب على ملعب سانتياجو برنابيو بهدف نظيف برغم غياب عدد كبير من اللاعبين الأساسيين، ويسعى لتكرار تفوقه على الملكي مؤخرًا، من أجل التأهل للمبارة النهائية.

في المقابل يحتاج ريال مدريد للفوز بفارق هدفين من أجل حسم التأهل والمنافسة على البطولة حتى النهاية، والتي سيكون الطرف الثاني فيها هو أوساسونا الذي صعد عقب تجاوزه أتليتك بيلباو بهدفين لهدف في مباراة امتدت للأشواط الإضافية.