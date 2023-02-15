80' تسديدة قوووووووية ورائعة جدااااا من مودريتش على يمين الحارس تسكن الشباك
مباشرريال مدريد ضد إلتشي: مباشر لحظة بلحظة
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نهااااااية اللقاء
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جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول الرابع للريال
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ربع ساعة على نهاية المباراة
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فررررررررررررصة للريال
61' رودريجو يمرر لبنزيما الذي يسدد كرررة قووية ولكن تمر بجوار القائم بقليل
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الرابع يضيع من الريال
53' مدافع اليتشي يتعثر امام بنزيما الذي يقطع الكرة ويراوغ ويسدد ولكن الحارس يمسك بها
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بداية الشوط الثاني
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نهاية الشوط الاول
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جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول الثالث للريال
45' مجددا، بنزيما يسدد الكرة بنجاح ويحرزالثاني له والثالث للريال
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ررررررركلة جزاء ثانية للريال
45' الحكم يحتسب ركلة جزاء اخرى للملكي بعد ان تمت عرقلة رودريجو
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خطيررررررررررة للريال
42' ركلة حرة مباشرة يسددها الابا قووووية ولكن بجوار القائم
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فرصة لقادش
37' تسديدة قووووووية من الجناح الايمن ولكنها تمر بجوار القائم
- جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول الثاني لريال مدريد-
32' بنزيما يسدد ركلة الجزاء بنجاح ويحرز الهدف الثاني
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ررررركلة جزاء للريال
30' راسية من بنزيما ترتطم بيد المدافع
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مرور نصف ساعة على بداية اللقاء
28' لازال الريال متقدم بهدف نظيف
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جووووووووووووووووووووووووووووووووووول أول لريال مدريد
8' كارباخال يمرر الكرة إلى أسينسيو، ماركو يتوغل من العمق، يراوغ دفاع قادش بشكل ررائع قبل أن يسدد الكرة على يمين الحارس
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قرريبة من الريال
5' تسديدة صاااااروخية من ميليتاو ولكن الكرة تمر بجوار القائم بقليل
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خطيرررررررة للريال
4' رودريجو يتوغل من الجهة اليسرى، يرسل عررضية إلى بنزيما الذي يحاول تسديد الكرة بالكعب ولكن الدفاع ينقذ الموقف
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انطلاق المباراة
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تشكيل إلتشي ضد ريال مدريد
يبدأ إلتشي بقيادة المدرب بابلو ماشين بالرسم الآتي
الخطة: 3-4-2-1
إدجار باديا
دييجو جونزاليس، إنزو روكو، ليساندرو ماجالان
خوسيه كارمونا، راوول جوتييرس، جيرارد جومباو، كارلوس كليرك
فيديل شافيز، راندي نتيكجا
إزكويل بونسي
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تشكيل ريال مدريد ضد إلتشي
يبدأ ريال مدريد بقيادة المدرب كارلو أنشيلوتي بالرسم الأتي
الخطة: 4-3-3
أندري لونين
دافيد ألابا، ناتشو، ميليتاو، داني كارفاخال
داني سيبايوس، إدواردو كامافينجا، فيدي فالفيردي
ودريجو جويس، ماركو أسينسيو، كريم بنزيما