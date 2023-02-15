مباشرريال مدريد ضد إلتشي: مباشر لحظة بلحظة

تابع معنا تغطية مباشرة لمباراة ريال مدريد ضد إلتشي في إطار مباراة مؤجلة من الجولة 21 من الدوري الإسباني لموسم 2022-2023، على سانتياجو برنابيو

Real Madrid Elche Karim Benzema Enzo Roco LigaGetty Images
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ريال مدريد vs إلتشيالدوري الإسباني - لا ليجاريال مدريدإلتشي
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    نهااااااية اللقاء

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    جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول الرابع للريال

    80 تسديدة قوووووووية ورائعة جدااااا من مودريتش على يمين الحارس تسكن الشباك

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    ربع ساعة على نهاية المباراة

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    فررررررررررررصة للريال

    61 رودريجو يمرر لبنزيما الذي يسدد كرررة قووية ولكن تمر بجوار القائم بقليل

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    الرابع يضيع من الريال

    53 مدافع اليتشي يتعثر امام بنزيما الذي يقطع الكرة ويراوغ ويسدد ولكن الحارس يمسك بها

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    بداية الشوط الثاني

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    نهاية الشوط الاول

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    جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول الثالث للريال

    45 مجددا، بنزيما يسدد الكرة بنجاح ويحرزالثاني له والثالث للريال

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    ررررررركلة جزاء ثانية للريال

    45 الحكم يحتسب ركلة جزاء اخرى للملكي بعد ان تمت عرقلة رودريجو

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    خطيررررررررررة للريال

    42 ركلة حرة مباشرة يسددها الابا قووووية ولكن بجوار القائم

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    فرصة لقادش

    37 تسديدة قووووووية من الجناح الايمن ولكنها تمر بجوار القائم

  • جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول الثاني لريال مدريد
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    32 بنزيما يسدد ركلة الجزاء بنجاح ويحرز الهدف الثاني

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    ررررركلة جزاء للريال

    30 راسية من بنزيما ترتطم بيد المدافع

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    مرور نصف ساعة على بداية اللقاء

    28 لازال الريال متقدم بهدف نظيف

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    جووووووووووووووووووووووووووووووووووول أول لريال مدريد

    8 كارباخال يمرر الكرة إلى أسينسيو، ماركو يتوغل من العمق، يراوغ دفاع قادش بشكل ررائع قبل أن يسدد الكرة على يمين الحارس

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    قرريبة من الريال

    5 تسديدة صاااااروخية من ميليتاو ولكن الكرة تمر بجوار القائم بقليل

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    خطيرررررررة للريال

    4 رودريجو يتوغل من الجهة اليسرى، يرسل عررضية إلى بنزيما الذي يحاول تسديد الكرة بالكعب ولكن الدفاع ينقذ الموقف

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    انطلاق المباراة

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    تشكيل إلتشي ضد ريال مدريد

    يبدأ إلتشي بقيادة المدرب بابلو ماشين بالرسم الآتي

    الخطة: 3-4-2-1

    إدجار باديا
    دييجو جونزاليس، إنزو روكو، ليساندرو ماجالان
    خوسيه كارمونا، راوول جوتييرس، جيرارد جومباو، كارلوس كليرك
    فيديل شافيز، راندي نتيكجا
    إزكويل بونسي

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    تشكيل ريال مدريد ضد إلتشي

    يبدأ ريال مدريد بقيادة المدرب كارلو أنشيلوتي بالرسم الأتي

    الخطة: 4-3-3

    أندري لونين
    دافيد ألابا، ناتشو، ميليتاو، داني كارفاخال
    داني سيبايوس، إدواردو كامافينجا، فيدي فالفيردي
    ودريجو جويس، ماركو أسينسيو، كريم بنزيما