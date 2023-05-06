مباشرريال مدريد ضد أوساسونا: مباشر لحظة بلحظة نهائي كأس ملك إسبانيا
ملخص
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بث مباشر: شاهد نهائي كأس ملك إسبانيا 2023 بين ريال وأوساسونا
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نهاية المباراة بفوز الريال وتتويجه بطلًا لكأس ملك إسبانيا
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أوووووووووووووووه التعادل يضيع من أوساسونا
93' عرررضية بإتجاه كيكي باراخا ولكن تسديدته تمر بجوار القائم
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ماذا فعلت يا فيني؟
89' فيني ينفرد بالمرمى وبدلًا من التسديد يقرر تمرير الكرة لزميله بنزيما ولكنها قصيرة، هيريرا ينقض عليهاىويمسك بها
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تبديل لريال مدريد
88' خروج رودريجو ودخول أسينسيو
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83' بطاقة صفراء من نصيب كيكي باراخا لاعب أوساسونا
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تبديل لريال مدريد
81' دخول لوكا مودريتش وخروج توني كروس
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78' ضغط قوي من أوساسونا بحثًا عن التعادل
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خطيرررررة للريال
76' عررضية من فيني، ألابا يسدد الكرة من لمسة واحدة ولكنها تعلو العارضة
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جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول الثاني للريال
70' تشتيت سيئ لعرضية فيني،الكرة تصل إلى كروس الذي يصووب، ترتطم بالدفاع وترتد إلى رودريجو الذي يجدها أمامه ويسددها في المرمى
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تبديل للريال وآخر لأوساسونا
69' دخول روديجير من جانب الريال وأفيلا لفريق أوساسونا
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كيف ضاعت يا فالفيردي؟
61' عرررضية رائعة من بنزيما إلى فاللفيردي الذي لم يكن مراقبًا ولكن تسديدة الأوروجوياني تعلو العارضة
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جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول التعادل لأوساسونا
57' عرضية من الزلزولي ترتطم بالمدافع كارباخال وتصل إلى تورو الذي يصوب كرة قووووية للغاية تسكن المرمى على يمين كورتوا
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51' عرررضية من الجهة اليمنى لمايوركا ولكن كارباخال يشتتها
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51' تصوويبة قوية من فيني من خارج المنطقة ولكن الكرة عالية عن المرمى
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49' عررضية من كامافينجا إلى بنزيما الذي يسدد الكرة قووية ولكنها تعلو المرمى
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بداية الشوط الثاني
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نهاية الشوط الأول بتقدم ريال مدريد على أوساسونا بهدف نظيف
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التوتر يزداد داخل الملعب
44' رودريجو يسقط بعد إحدى الالتحامات ولكن أوساسونا يواصل اللعب ليتدخل كامافينجا بقوة مع حامل الكرة
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35' محاولة من فيني الذي يسدد الكرة مقوسة ولكنها تعلو العارضة قليلًا