79' ركلة حرة غير مباشرة، الكرة من جريزمان إلى خمينيز الذي يسددها برأسه قوووية على يسار كورتوا
مباشرريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد: مباشر لحظة بلحظة
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جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول أتلتيكو مدريد يسجل الأول
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تبديل للريال وتبديلين لأتلتيكو
77' دخول ألفارو من طرف ريال مدريد، وموراتا وفيتسل من طرف أتلتيكو مدريد
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75' تسديدة قوووية من كامافينجا من على حدود المنطقة ولكن الكرة عالية عن المرمى
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ثلاثة تبديلات للريال
دخول مودريتش، تشواميني وكامافينجا
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بطااااااااااااااااااقة حمراء للاعب أتلتيكو مدريد
64' كوريا يتحصل على بطاقة حمراء بعد أن قام بضرب روديجير دون كرة
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62' تسديدة قوووووية من فالفردي ولكن الكرة تمر بجوار القائم
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قرررريبة من أتلتيكو مدريد
60- كاراسكو يمرر الكرة إلى جريزمان الذي يسدد الكرة من على حدود منطقة الجزاء ولكن الكرة تمر بجوار القائم
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خطيررررة للريال
49' عرررضية من فينسيوس، بنزيما يلمس لكرة ولكنها تمر بسلام على الدفاع
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بداية الشوط الثاني
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نهاية الشوط الأول من الديربي بالتعادل السلبي
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42' تسديدة قووية من ساؤول ولكن الكرة عالية جدا عن المرمى
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40' ركنية لأتلتيكو مدريد ولكن الكرة تصل مباشرة في يد كورتوا
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37' ضغط متواصل من الريال بحثًا عن الهدف الأول
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27' ركنية لفريق أتلتيكو مدريد، كورتوا يخرج من مرماه، وخيمينيز يلمسها برأسه ولكنها تمر بسلام على دفاع الملكي
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تبديل اضطراري لأتلتيكو مدريد
22' خروج ماندافا للإصابة محمولًا ودخول خيمينيز
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21' تسديدة قوووية من كاراسكو ولكن كورتوا يتصدى لها
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17' عررضية من الجهة اليمنى وتسديدة على الطائر من بنزيما ولكن الكرة تعلو المرمى
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16' محاولة أخرى من فينيسيوس وتسديدة قوية على حدود المنطقة لكن الدفاع يتألق
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9' أوووووووه تسديدة قوية مباغتة من ماركو أسينسيو لكن أوبلاك يتألق ويتصدى لها في أول تحديد حقيقي من ريال مدريد في الديربي
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6' لمسة يد على فالفيردي داخل منطقة الجزاء ومطالبة من لاعبي أتلتيكو مدريد بركلة جزاء لكن الحكم خيل مانزانو لم يحتسب شيئًا