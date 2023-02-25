مباشرريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد: مباشر لحظة بلحظة

تابع معنا تغطية مباشرة لمباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد في قمة مباريات الجولة 23 من الدوري الإسباني لموسم 2022-2023، على ملعب سانتياجو برنابيو

Vinicius Junior, Marcos Llorente, Atletico Madrid v Real Madrid, La Liga 2022/23Getty Images
components:generic.liveblog.newPosts
ريال مدريد vs أتليتكو مدريدريال مدريدأتليتكو مدريدالدوري الإسباني - لا ليجا
  • -

    جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول أتلتيكو مدريد يسجل الأول

    79' ركلة حرة غير مباشرة، الكرة من جريزمان إلى خمينيز الذي يسددها برأسه قوووية على يسار كورتوا

  • -

    تبديل للريال وتبديلين لأتلتيكو

    77' دخول ألفارو من طرف ريال مدريد، وموراتا وفيتسل من طرف أتلتيكو مدريد

  • -

    75' تسديدة قوووية من كامافينجا من على حدود المنطقة ولكن الكرة عالية عن المرمى

  • -

    ثلاثة تبديلات للريال

    دخول مودريتش، تشواميني وكامافينجا

  • -

    بطااااااااااااااااااقة حمراء للاعب أتلتيكو مدريد

    64' كوريا يتحصل على بطاقة حمراء بعد أن قام بضرب روديجير دون كرة

  • -

    62' تسديدة قوووووية من فالفردي ولكن الكرة تمر بجوار القائم

  • -

    قرررريبة من أتلتيكو مدريد

    60- كاراسكو يمرر الكرة إلى جريزمان الذي يسدد الكرة من على حدود منطقة الجزاء ولكن الكرة تمر بجوار القائم

  • -

    خطيررررة للريال

    49' عرررضية من فينسيوس، بنزيما يلمس لكرة ولكنها تمر بسلام على الدفاع

  • -

    بداية الشوط الثاني

  • -

    نهاية الشوط الأول من الديربي بالتعادل السلبي

  • -

    42' تسديدة قووية من ساؤول ولكن الكرة عالية جدا عن المرمى

  • -

    40' ركنية لأتلتيكو مدريد ولكن الكرة تصل مباشرة في يد كورتوا

  • -

    37' ضغط متواصل من الريال بحثًا عن الهدف الأول

  • -

    27' ركنية لفريق أتلتيكو مدريد، كورتوا يخرج من مرماه، وخيمينيز يلمسها برأسه ولكنها تمر بسلام على دفاع الملكي

  • -

    تبديل اضطراري لأتلتيكو مدريد

    22' خروج ماندافا للإصابة محمولًا ودخول خيمينيز

  • -

    21' تسديدة قوووية من كاراسكو ولكن كورتوا يتصدى لها

  • -

    17' عررضية من الجهة اليمنى وتسديدة على الطائر من بنزيما ولكن الكرة تعلو المرمى

  • -

    16' محاولة أخرى من فينيسيوس وتسديدة قوية على حدود المنطقة لكن الدفاع يتألق

  • -

    9' أوووووووه تسديدة قوية مباغتة من ماركو أسينسيو لكن أوبلاك يتألق ويتصدى لها في أول تحديد حقيقي من ريال مدريد في الديربي

  • -

    6' لمسة يد على فالفيردي داخل منطقة الجزاء ومطالبة من لاعبي أتلتيكو مدريد بركلة جزاء لكن الحكم خيل مانزانو لم يحتسب شيئًا