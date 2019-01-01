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حسنية أغادير × الزمالك | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة حسنية أغادير والزمالك، في إطار منافسات ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية 2018-19

محدث
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يااااااااااااااربااااااااااااه،،، ماذا أهدرت ياصيام؟

2019-04-07T19:05:14Z

5’ تمريرة خطيرة من داخل يمين المنطقة عن طريق يوسف الفحلي على القائم البعيد تلقاها تامر صيام الخالي من الرقابة فى مواجهة المرمي الخالي بتسديدة مرت اعلى المرمي 

2019-04-07T19:04:41Z

4’ محاولة المرور من إبراهيم حسين من داخل يمين المنطقة لكن الحكم يحتسب خطأ لصالح أمين صديقي بعد تدخل قوي من إبراهيم حسن 

2019-04-07T19:03:02Z

3’ عرضية من الجهة اليسري عن طريق أمين صديقي لداخل المنطقة ابعدها جنش على حدود المنطقة ليتلقاها جلال داودي بتسديدة قوية من على حدود المنطقة لكن أمسكها جنش على مرتين 

2019-04-07T19:01:34Z

2’ خطأ لصالح الزمالك بعد تدخل قوي من جلال داودي على أحمد زيزو فى منتصف الميدان 

التشكيل الرسمي للزمالك

2019-04-07T18:42:45Z

يبدأ بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن

محمود جنش / حمدي النقاز / محمود علاء / محمود حمدي / عبدالله جمعة / طارق حامد / محمود عبدالعزيز / أحمد سيد زيزو / يوسف أوباما / إبراهيم حسن / خالد بوطيب 

البدلاء / محمد عبدالغني / محمد عنتر / محمد عبدالسلام / محمد إبراهيم / بهاء مجدي / عماد السيد / عمر السعيد 

التشكيل الرسمي لفريق حسنية أغادير

2019-04-07T18:41:07Z

يبدأ بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن

عبدالرحمن الحواصلي / عبدالعالي الخنبوبي / ياسين رامي / سفيان بوفتيني / أميني صديقي / إدريس بناتي / عماد كيموي / جلال داودي / زهير شاوش / يوسف الفحلي / تامر صيام 

 

2019-04-07T18:40:19Z

تأهل فريق حسنية أغادير المغربي كثاني عن المجموعة الأولى رفقة فريق نهضة بركان صاحب الصدارة، بعدما حصد 8 نقاط من ست جولات في دوري المجموعات، حيث حقق الفوز في مبارتين وخسر مثلهم، وتعادل أمام الرجاء ذهابًا وإيابًا، وسيسعى الفريق المغربي لتحقيق نتيجة إيجابية على حساب الزمالك بين عشاقه، قبل لقاء العودة الذي سيقام يوم 14 من نفس الشهر.

2019-04-07T18:40:10Z

يدخل الفارس الأبيض هذا اللقاء وهو قادم من فوز مهم على حساب سموحة، وذلك في الجولة 27 من الدوري المصري الممتاز، وبهذا الفوز ظل الفارس الأبيض على صدارة جدول الترتيب برصيد 57 نقطة، متفوقًا بنطقتين عن الأهلي صاحب الوصافة، فحتى الآن خاض أبناء القلعة البيضاء 24 مباراة، استطاع الفريق أن يحقق الفوز في 17 مباراة، وتعادل في ست، وتلقى خسارة واحدة.

2019-04-06T13:30:59Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث يفتح ملعب أدرار أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين حسنية أغادير والزمالك،  في ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية  2018-19.، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.