يااااااااااااااربااااااااااااه،،، ماذا أهدرت ياصيام؟
بداية المُباراة ⚽— Zamalek SC (@ZSCOfficial) ٧ أبريل ٢٠١٩
"الزمالك - حسنية أكادير" pic.twitter.com/oAvcUsV6x4
التشكيل الرسمي للزمالك
يبدأ بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن
محمود جنش / حمدي النقاز / محمود علاء / محمود حمدي / عبدالله جمعة / طارق حامد / محمود عبدالعزيز / أحمد سيد زيزو / يوسف أوباما / إبراهيم حسن / خالد بوطيب
البدلاء / محمد عبدالغني / محمد عنتر / محمد عبدالسلام / محمد إبراهيم / بهاء مجدي / عماد السيد / عمر السعيد
التشكيل الرسمي لفريق حسنية أغادير
يبدأ بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن
عبدالرحمن الحواصلي / عبدالعالي الخنبوبي / ياسين رامي / سفيان بوفتيني / أميني صديقي / إدريس بناتي / عماد كيموي / جلال داودي / زهير شاوش / يوسف الفحلي / تامر صيام
تأهل فريق حسنية أغادير المغربي كثاني عن المجموعة الأولى رفقة فريق نهضة بركان صاحب الصدارة، بعدما حصد 8 نقاط من ست جولات في دوري المجموعات، حيث حقق الفوز في مبارتين وخسر مثلهم، وتعادل أمام الرجاء ذهابًا وإيابًا، وسيسعى الفريق المغربي لتحقيق نتيجة إيجابية على حساب الزمالك بين عشاقه، قبل لقاء العودة الذي سيقام يوم 14 من نفس الشهر.
يدخل الفارس الأبيض هذا اللقاء وهو قادم من فوز مهم على حساب سموحة، وذلك في الجولة 27 من الدوري المصري الممتاز، وبهذا الفوز ظل الفارس الأبيض على صدارة جدول الترتيب برصيد 57 نقطة، متفوقًا بنطقتين عن الأهلي صاحب الوصافة، فحتى الآن خاض أبناء القلعة البيضاء 24 مباراة، استطاع الفريق أن يحقق الفوز في 17 مباراة، وتعادل في ست، وتلقى خسارة واحدة.