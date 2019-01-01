يدخل الفارس الأبيض هذا اللقاء وهو قادم من فوز مهم على حساب سموحة، وذلك في الجولة 27 من الدوري المصري الممتاز، وبهذا الفوز ظل الفارس الأبيض على صدارة جدول الترتيب برصيد 57 نقطة، متفوقًا بنطقتين عن الأهلي صاحب الوصافة، فحتى الآن خاض أبناء القلعة البيضاء 24 مباراة، استطاع الفريق أن يحقق الفوز في 17 مباراة، وتعادل في ست، وتلقى خسارة واحدة.