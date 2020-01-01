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تغطية مباشرة: ليفربول ضد ليدز وعودة الدوري الإسباني

أبرز مباريات اليوم، السبت، 12 سبتمبر

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Leeds united liverpool
Getty

مونبيليه يفوز على نيس

2020-09-12T17:07:03Z

انتصر مونبيليه بثلاثية لهدف على نيس في الدوري الفرنسي

خطأ فادح لفان دايك يمنح ليدز التعادل

2020-09-12T17:00:18Z

تعادل ليدز يونايتد في الدقيقة 30 عن طريق باتريك بامفورد بعد خطأ قاتل من فان دايك

فان دايك يسجل الثاني من ضربة ركنية

2020-09-12T16:50:23Z

بكرة رأسية قوية من فان دايك في الدقيقة 20 نجح ليفربول في التقدم مرة أخرى على ليدز

ليدز يتعادل أمام ليفربول

2020-09-12T16:42:19Z

جاك هاريسون يعادل النتيجة لصالح ليدز في الدقيقة 12
Leeds Goal Liverpool
Getty

فيديو | محمد صلاح يفتتح التسجيل من ركلة جزاء

2020-09-12T16:34:16Z

سجل محمد صلاح أول هدف لنادي ليفربول أمام ليدز يونايتد من ركلة جزاء في الدقيقة الرابعة

Mohamed Salah Liverpool 2020-21
Getty

تابع لحظة بلحظة: ليفربول ضد ليدز

2020-09-12T16:27:30Z

تابع تغطية جول لمباراة ليفربول وليدز من هنا

التعادل السلبي في افتتاح الدوري الإسباني بين إيبار وسيلتا فيجو

2020-09-12T15:59:27Z

سقط الفريقان في فخ التعادل السلبي في أول مباراة بالموسم الجديد بالدوري الإسباني
2020-09-13-eibar
(C)Getty Images

كريستال بالاس يتفوق على ساوثامبتون

2020-09-12T15:57:21Z

خطف كريستال بالاس هدف الفوز على ساوثامبتون عن طريق زاها في الدقيقة 13

كريستال بالاس سجل هدفًا آخر ولكن ألغته تقنية الفيديو في الدقيقة 82 

Wilfried Zaha, Crystal Palave vs Southampton, Premier League 2020-21
Getty

صلاح يقود هجوم ليفربول أمام ليدز يونايتد

2020-09-12T15:51:08Z

أرتيتا:سعيد بما قدّمه النني في المباراة

2020-09-12T15:50:10Z

أشاد مدرب آرسنال، ميكيل أرتيتا، بالمصري محمد النني في تصريحات عقب المباراة

طالع التصريحات

برنتفورد يسقط أمام برمنجهام

2020-09-12T15:43:50Z

سقط برنتفورد بهدف نظيف في أول مباراة بالدوري الإنجليزي الدرجة الأولى "التشامبيونشيب" في لقاء غاب عنه سعيد بن رحمة

كما انتصر نادي روترهام یونایتد على وايكومب واندررز بهدف نظيف

 

آرسنال يقص شريط الدوري الإنجليزي بالفوز على فولهام

2020-09-12T15:39:57Z

بثلاثية نظيفة

نجح آرسنال في الفوز بثلاثية نظيفة على فولهام في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي بتوقيع لاكازيت وجابرييل وأوباميانج

تقرير المباراة

Gabriel Willian Arteta Arsenal 2020-21 GFX
Getty/Goal