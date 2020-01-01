تغطية مباشرة: تابع مباريات برشلونة وريال مدريد وقمة الدوري الإيطالي بين يوفنتوس ونابولي

قال ميكيل أرتيتا في تصريحات عقب المباراة: "لا أستطيع ضمان التعاقد مع صفقات جديدة قبل غلق سوق الانتقالات لكننا سنحاول في كل مواجهة تقديم أفضل ما لدينا".

"أود إخبار الجماهير أن الإدارة تبذل كل ما لديها لإنعاش الفريق اقتصاديًا ولن نتوقف عن محاولات تطوير النادي ونطلب من الجميع الدعم".