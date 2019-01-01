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بوروسيا دورتموند × بايرن ميونخ | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة بوروسيا دورتموند وبايرن ميونخ، وذلك في كأس السوبر الألماني 2019، والتي ستقام على ملعب سيجنال إيدونا بارك

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Getty Images

التشكيل الرسمي لبايرن ميونخ

2019-08-03T17:47:07Z

يبدأ بطريقة (4/3/3) وتضم كلًا من

مانويل نوير / جوشوا كيميش / جيروم بواتنج / نيكلاس سولي / ديفيد ألابا / تياجو ألكانتارا / ليون جوريتزكا / كورنتين توليسو / توماس مولر / روبرت ليفاندوفسكي / كينجسلي كومان 

البدلاء / سفين أولريتش / جان فييتي أرب / رون ثوربين هوفمان / ألفونسو ديفيز / ريناتو سانشيز / بنجامين بافار / ريان جونسون / ساربريت سينج 

التشكيل الرسمي لبوروسيا دورتموند

2019-08-03T17:44:52Z

يبدأ بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلًا من

مارفن هيتز / عمر توبراك / مانويل اكانجي / نيكو شولز / لوكاس بيتشيك / أكسيل فيتسل / جوليان فيجل / رافائي جيريرو / جادون سانشو / ماركو رويس/ باكو ألكاسير 

البدلاء / إريك اولشلاجيل / توماس ديلاني / جاكوب برون لارسن / دان أكسيل زاجادو / أشرف حكيمي / مارسيل شميلتسر / ماريو جونزة / محمود داوود / ماريوس فولف

2019-08-03T16:17:08Z

يشارك دورتموند في كأس السوبر الألماني بصفته وصيف الدوري كما تنص اللوائح بعد أن تمكن بايرن ميونخ من التتويج ببطولتي الدوري والكاس، وسيسعى البي في بي بقيادة مدربه المحنك "فافر" لبدء الموسم بصورة جيدة وتحقيق أول لقب له مع دورتموند من أجل تعويض خسارة لقب الدوري في الأمتار الأخيرة من الموسم الماضي، بعد أن كان المرشح الأبرز بسبب انطلاقته القوية.

2019-08-03T16:16:55Z

تمكن البافاري من الفوز بالثنائية المحلية في موسمه الأول مع الكرواتي "نيكو كوفاتش" بعد أن تُوج بالدوري الألماني في الجولة الأخيرة من الموسم على الرغم أنه كان متأخراً خلف دورتموند أغلب فترات الموسم ولكنه تمكن من استغلال تعثراته في الأسابيع الأخيرة، كما استطاع تحقيق بطولة الكأس على حساب لايبزيج بعد أن تغلب عليه بثلاثية نظيفة.

2019-08-03T16:16:38Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....يفتح ملعب سيجنال إيدونا بارك أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين بوروسيا دورتموند وبايرن ميونخ، وذلك في كأس السوبر الألماني 2019، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي