وصول لاعبي بوروسيا دورتموند إلى ملعب المباراة
🚌 Die Jungs sind da! #BVBFCB pic.twitter.com/ZU3vm33tt6— Borussia Dortmund (@BVB) August 3, 2019
التشكيل الرسمي لبايرن ميونخ
يبدأ بطريقة (4/3/3) وتضم كلًا من
مانويل نوير / جوشوا كيميش / جيروم بواتنج / نيكلاس سولي / ديفيد ألابا / تياجو ألكانتارا / ليون جوريتزكا / كورنتين توليسو / توماس مولر / روبرت ليفاندوفسكي / كينجسلي كومان
🔴⚪ Unsere XI für den #Supercup2019! 🏆 #BVBFCB #packmas pic.twitter.com/0oeF5Kiz29— FC Bayern München (@FCBayern) August 3, 2019
البدلاء / سفين أولريتش / جان فييتي أرب / رون ثوربين هوفمان / ألفونسو ديفيز / ريناتو سانشيز / بنجامين بافار / ريان جونسون / ساربريت سينج
التشكيل الرسمي لبوروسيا دورتموند
يبدأ بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلًا من
مارفن هيتز / عمر توبراك / مانويل اكانجي / نيكو شولز / لوكاس بيتشيك / أكسيل فيتسل / جوليان فيجل / رافائي جيريرو / جادون سانشو / ماركو رويس/ باكو ألكاسير
Unsere Start-1️⃣1️⃣ für #BVBFCB! pic.twitter.com/ct9RGNDelM— Borussia Dortmund (@BVB) August 3, 2019
البدلاء / إريك اولشلاجيل / توماس ديلاني / جاكوب برون لارسن / دان أكسيل زاجادو / أشرف حكيمي / مارسيل شميلتسر / ماريو جونزة / محمود داوود / ماريوس فولف
يشارك دورتموند في كأس السوبر الألماني بصفته وصيف الدوري كما تنص اللوائح بعد أن تمكن بايرن ميونخ من التتويج ببطولتي الدوري والكاس، وسيسعى البي في بي بقيادة مدربه المحنك "فافر" لبدء الموسم بصورة جيدة وتحقيق أول لقب له مع دورتموند من أجل تعويض خسارة لقب الدوري في الأمتار الأخيرة من الموسم الماضي، بعد أن كان المرشح الأبرز بسبب انطلاقته القوية.
تمكن البافاري من الفوز بالثنائية المحلية في موسمه الأول مع الكرواتي "نيكو كوفاتش" بعد أن تُوج بالدوري الألماني في الجولة الأخيرة من الموسم على الرغم أنه كان متأخراً خلف دورتموند أغلب فترات الموسم ولكنه تمكن من استغلال تعثراته في الأسابيع الأخيرة، كما استطاع تحقيق بطولة الكأس على حساب لايبزيج بعد أن تغلب عليه بثلاثية نظيفة.