يشارك دورتموند في كأس السوبر الألماني بصفته وصيف الدوري كما تنص اللوائح بعد أن تمكن بايرن ميونخ من التتويج ببطولتي الدوري والكاس، وسيسعى البي في بي بقيادة مدربه المحنك "فافر" لبدء الموسم بصورة جيدة وتحقيق أول لقب له مع دورتموند من أجل تعويض خسارة لقب الدوري في الأمتار الأخيرة من الموسم الماضي، بعد أن كان المرشح الأبرز بسبب انطلاقته القوية.