45+1" نهاية الشوط الأول
مباشربرشلونة ضد قادش: مباشر لحظة بلحظة
ملخص
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جوووووووووووول ثاني لبرشلونة، روبرت ليفاندوفسكي
45" روبرت ليفاندوفسكي يطلق تسديدة أرضية قوية سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للحارس جيريمياس لدزما
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جووووووووووووووووووووول،،، سيرجي روبيرتو يسجل الهدف الأول لبرشلونة
43" توغل رائع من فيران توريس يمر بمهارة رائعة ثم يرسلها عرضية ورأسية من ليفاندوفيسكي تصدى لها الحارس لترتد أمام سيرجى روبيرتو الذي سددها فى المرمى
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أووووووووه،، فرصة هدف محقق لبرشلونة
40" عرضية من الجبهة اليمنى إلى داخل منطقة الجزاء يرتقي لها ليفاندوفسكي برأسية مرت على حافة القائم الايمن بفليل
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35" تمريرات متتالية بين أقدام لاعبي برشلونة وضغط قوي على دفاعات قادش
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30" نصف ساعة مرت من زمن الشوط الأول ولايزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين
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26" أوووووووه، سيرجي روبيرتو يسدد كرة قوية يبعدها الحارس جيريمياس ببراعة
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24" بطاقة صفراء من نصيب روجر مارتي
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23" تسديدة قوية من أليكس فيرناندز من على حدود المنطقة تصدى لها الحارس تير شتيجن وأمسكها بثبات
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22" أووووووووه، توغل رائع من فيران توريس من داخل يمين المنطقة ثم سدد كرة قوية مرت على حافة القائم الأيمن لمرمى الحارس جيريمياس
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20" أوووووووووووووه، هدف ملغي لقادش بداعي التسلل على روجز مارتي
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17" ركنية لقادش تنفذ بعرضية لداخل المنطقة تلقاها أليكس فيرناندز برأسية قوية مرت أعلى المرمى
- -15" هجمة خطيرة لقادش بعد عرضية ارتدت من مدافعي برشلونة تلقاها ثيو بونوندا بتسديدة قوية مرت بجوار القائم
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12" انطلاقة من أنسو فاتي من الجهة اليسرى ثم أرسل عرضية لكن ابعدها الدفاع قبل رأسية جافي
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11" تسديدة عن طريق جافي من داخل منطقة جزاء قادش ارتدت من الدفاع ومرت بدون خطورة على المرمى
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10" تمريرات متتالية بين أقدام لاعبي برشلونة على حدود المنطقة
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5" عرضية لبرشلونة تنتهي برأسية قوية من إيريك جارسيا تمر بجوار القائم
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1" الحكم يطلق صافرة بداية المباراة
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تشكيل قادش
يبدا قادش بقيادة المدرب سيرجيو جونزاليس بالرسم الآتي
الخطة 4-2-3-1
جيريمياس ليدزما
إيزاك كارسيلين - فالي - لويس هيرنانديز - سانتياجو أرزامينديا
جونزالو إسكالانتي - روبين ألكاراز
ثيو بونجوندا - أليكس فيرناندز - بريان أوكامبو
روجر مارتي
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تشكيل برشلونة
يبدا برشلونة بقيادة المدرب شابي هيرنانديز بالرسم الآتي
الخطة 4-3-3
مارك تير شتيجن
جول كوندي - أندرياس كريستنسن - إيريك جارسيا - أليخاندرو بالدي
سيرجي روبيرتو - فرينكي دي يونج - جافي
فيران توريس - روبرت ليفاندوفسكي - أنسو فاتي