45' تسديدة من ليفاندوفيسكي ولكن الكرة عالية وبعيدة عن المرمى
مباشربرشلونة ضد ريال بيتيس: مباشر لحظة بلحظة
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بداية الشوط الثاني
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نهاية الشوط الأول بتقدم برشلونة بثلاثية نظيفة
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جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول الثالث لبرشلونة
41' تمريرررة رائعة بإتجاه رافينيا الذي تحرك بشكل جيد لينهي الكرة بطريقة رائعة في المرمى
تأخر الحكم في احتساب الهدف بعد مراجعته في تقنية الفيديو
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جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول الثاني لبرشلونة
36' عرررررضية رائعة من كوندي، تصل إلى ليفا الذي يسدد الكرة بشكل ررائع في المرمى
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34' بطاقة صفراء للمدرب بيلجريني بسبب اعتراضه على طرد مدافع فريقه
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طرد لمدافع بيتيس
33' بطاقة حمراء "صفراء ثانية" للمدافع "إدجار جونزاليس" بعد تدخل قوي على قدم بيدري
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31' تصووويبة قوية من ويليان جوزيه ولكن الكرة تمر بعيدة عن القائم
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26' تسديدة من رافينيا ولكن الكرة بعيدة عن المرمى
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24' ركلة حرة مباشرة لبرشلونة، تُسدد قووية بقدم رافينيا ولكن سيلفا يمسك بالكرة
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20' تمريرة رائعة بإتجاه جافي ولكن الكرة تطول وتصل سهلة في يد سيلفا حارس بيتيس
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جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول الأول لبرشلونة
13' عررررضية رائعة من رافينيا والمدافع كريستنسين يسدد الكرة برأسه في المرمى بشكل رائع
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تبديل اضطراري لريال بيتيس
11' خروج لويز فيليبي للإصابة ودخول إدجار جونزاليس
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5' سيطرة من برشلونة بحثًا عن الهدف الأول
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انطلاق المباراة
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تشكيل ريال بيتيس ضد برشلونة
يبدا ريال بيتيس بقيادة المدرب مانويل بيلجريني بالرسم الآتي
الخطة 4-2-3-1
روي سيلفا
خوان ميراندا - جيرمان بيزيلا - لويز فيليبي - مارتن مونتويا
ويليام كارفاليو - جويدو رودريجيز
آيوزي بيريز - سيرجيو كاناليس - لويز هنريكي
ويليان جوزيه
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تشكيل برشلونة ضد بيتيس
يبدا برشلونة بقيادة المدرب شابي هيرنانديز بالرسم الآتي
الخطة 4-3-3
مارك تير شتيجن
أليخاندرو بالدي - أندرياس كريستنسن - رونالد أراوخو - جويل كوندي
بيدري - سيرجيو بوسكيتس - فرينكي دي يونج
جافي - روبرت ليفاندوفسكي - رافينيا
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أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لهذه لمباراة برشلونة ضد ريال بيتيس، والتي تقام ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري الإسباني 2022-23.
يطمح برشلونة لتحقيق الفوز من أجل الحفاظ على فارق 11 نقطة بينه وبين الملكي الذي حقق الانتصار في نفس الجولة ضد ألميريا، ومن أجل الاقتراب خطوة أخرى نحو لقب الدوري.
في المقابل يتواجد بيتيس في المركز السادس برصيد 49 نقطة ويسعى للحصول على الثلاث نقاط من أجل مواصلة حلمه بحجز مركز مؤهل للبطولات الأوروبية في الموسم المقبل.