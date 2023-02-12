مباشربرشلونة ضد فياريال: مباشر لحظة بلحظة

تابع معنا تغطية مباشرة لمباراة برشلونة وفياريال، ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإسباني، 2022-23

Barcelona Villarreal LaLiga 2023@VillarrealCF/@FCBarcelona_es
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فياريال vs برشلونةفياريالبرشلونةالدوري الإسباني - لا ليجا
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    انطلاق المباراة

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    تشكيل فياريال ضد برشلونة

    اختار كيكي سيتين الفريق التالي لخوض اللقاء المرتقب

    الخطة: 4-3-3
    بيبي رينا
    ألبيرتو مورينو - باو توريس - راؤول ألبيول - خوان فويث
    داني باريخو - فرانسيس كوكلين - إيتان كابوي
    أليكس باينا - لويس موراليس - يريمي بينو

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    تشكيل برشلونة ضد فياريال

    قرر تشافي اختيار التشكيل التالي لخوض اللقاء

    الخطة: 4-3-3
    أندريه تير شتيجن
    أليخاندرو بالدي - أندرياس كريستنسين - رونالد أراوخو - جويل كوندي
    فرينكي دي يونج - فرانك كيسي - بيدري
    جافي - ليفاندوفيسكي - رافينيا

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    أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة فياريال وبرشلونة في الدوري الإسباني 2022-2023 في الجولة الحادية والعشرين، على ملعب لاسيراميكا معقل الغواصات الصفراء

    برشلونة ينتشي بأدائه ونتائجه الرائعة مؤخرًا في الدوري الإسباني، بينما يواجه فياريال العنيد الذي يصعب مهمة أي خصم على ملعبه وبين جماهيره.

    يتصدر برشلونة ترتيب الدوري الإسباني بفارق 8 نقاط عن ريال مدريد أقرب منافسيه، بينما يحتل فياريال المركز السابع برصيد 31 نقطة.