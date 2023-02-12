أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة فياريال وبرشلونة في الدوري الإسباني 2022-2023 في الجولة الحادية والعشرين، على ملعب لاسيراميكا معقل الغواصات الصفراء

برشلونة ينتشي بأدائه ونتائجه الرائعة مؤخرًا في الدوري الإسباني، بينما يواجه فياريال العنيد الذي يصعب مهمة أي خصم على ملعبه وبين جماهيره.

يتصدر برشلونة ترتيب الدوري الإسباني بفارق 8 نقاط عن ريال مدريد أقرب منافسيه، بينما يحتل فياريال المركز السابع برصيد 31 نقطة.