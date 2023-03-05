90+4" تسديدة قوية من جاستن كلويفرت من على حدود المنطقة أمسكها الحارس بثبات
مباشربرشلونة وفالنسيا: مباشر لحظة بلحظة
ملخص
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90" الحكم أضاف 5 دقائق وقت بدل ضائع
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تبديل ثالث فى صفوف برشلونة
86" دخول سيرخيو روبيرتو وخروج إيريك جارسيا
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تبديل ثنائي لفالنسيا
79" دخول يونس موسى وجاستن كلويفرت وخروج صامويل لينو وأندري ألميدا
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75" ربع ساعة اخيرة على نهاية أحداث الشوط الثاني، ومازال برشلونة يتقدم في النتيجة حتى الآن
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72" عرضية خطيرة من الجهة اليسرى عن طريق فاسكيز تلقاها بيريز بتسديدة مرت بجوار القائم
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70" تمريرات قصيرة بين لاعبي برشلونة في وسط الميدان
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تبديل ثنائي لفالنسيا
62" دخول سامو كاستييخو وفرانسيسكو بيريز وخروج إلايش موريبا وتيري كوريا
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التبديل الثاني لبرشلونة
61" دخول ماركوس ألونسو وخروج أنسو فاتي
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59" بطاقة حمراء يتحصل عليها رونالد أراوخو لاعب برشلونة بعدما عرقلة مهاجم فالنسيا الذي كاد أن ينفرد بالمرم
- -57" أوووووووووه، تسديدة قوية من أنسو فاتي تصطدم فى القائم الأيسر ثم يبعدها الدفاع من قلب منطقة الخطورة
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تبديل أول فى صفوف فالنسيا
56" دخول مختار دياخابي وخروج إيراي كوميرت
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أوووووه، فيران توريس يهدر ركلة الجزاء
55" فيران توريس يسدد ركلة الجزاء بشكل سئ للغاية لتصطدم فى القائم وتتحول إلى ضربة مرمى
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أوووووووووه، الحكم يحتسب ركلة جزاء لبرشلونة
53" الحكم يحتسب ركلة جزاء لبرشلونة بعد اصطدام الكرة فى يد هوجو جيامون فالنسيا
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52" تمريرة من فرانك كيسي لداخل المنطقة ابعدها الدفاع قبل ان تصل لرافينيا
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تبديل أول لبرشلونة
دخول فرانك كيسي وخروج فرينكي دي يونج
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46" بداية الشوط الثاني
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45+1" نهاية أحداث الشوط الأول
- -40" خطأ من الحارس تير شتيجن ليمرر الكرة بالخطأ لتصل إلى لينو الذي استلم الكرة وسددها اعلى المرمى