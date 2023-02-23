52' راشفورد يراوغ من الجهة اليمنى ويسدد ولكن الكرة تمر بجوار القائم
مباشرمانشستر يونايتد ضد برشلونة: مباشر لحظة بلحظة
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فرررصة لليونايتد
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جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول التعادل لليونايتد
45' تمريرة من فيرنانديز إلى فريد الذي يتوغل من العمق وينطلق، ويسدد الكرة بشكل رررائع على يسار شتيجن
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بداية الشوط الثاني
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نهاية الشوط الأول بتقدم برشلونة بهدف نظيف
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45' تسديدة من كيسي ولكن الكرة في الشباك الخارجية
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39' تسديدة قوووية من رافينيا ولكن الكرة عالية عن المرمى
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35' تمريرة طولية بإتجاه فريد الذي يحاول تسديدها في المرمى مباشرة ولكنها تعلو العارضة
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33' هدوء نسق اللعب في الدقائق السابقة دون فرص حقيقية على المرمى
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22' عررضية من الجهة اليسرى لليونايتد إلى برونو الذي يسدد من لمسة واحدة ولكن شتيجن يمسك بالكرة
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19' تعطل اللعب لعلاج أراوخو الذي سقط متألمًا بعد التحام مع شاو
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جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول الهدف الأول لبرشلونة
17' ليفاندوفيسكي يسدد ركلة الجزاء بنجاح ويحرز الهدف الأول لبرشلونة
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ررررررركلة جزاء لبرشلونة
15' الحكم يقرر احتساب ركلة جزاء لبرشلونة بعد أن قام برونو بشد بالدي من ذراعه
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9' عررضية من الجهة اليسرى لليونايتد بقدم بيساكا ولكنها تمر بسلام على دفاع البارسا
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تهديد مبكر لليونايتد
3' تمريرة رائعة من كاسيميرو إلى برونو، الذي ينطلق ويتوغل ويسدد! ولكن شتيجن يتصدى لها
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انطلاق المباراة
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تشكيلة برشلونة ضد مانشستر يونايتد
قرر تشافي، مدرب برشلونة، الاعتماد على الشكل الآتي:
الخطة 4-3-3
أندريه تير شتيجن
أليخاندرو بالدي - أندرياس كريستنسين - رونالد أراوخو - جويل كوندي
فرانك كيسي - سيرجيو بوسكيتس - فرينكي دي يونج
رافينيا - روبيرت ليفاندوفيسكي - سيرجي روبيرتو
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أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة لمباراة مانشستر يونايتد ضد برشلونة في إاب مُلحق الدوري الأوروبي لموسم 2022/2023، والذي سيُقام على ملعب أولد ترافورد.
فشل برشلونة في التأهل لدور الستة عشر من مسابقة دوري أبطال أوروبا بعد احتلاله المركز الثالث في مجموعته خلف بايرن ميونخ والإنتر، ليتواجد في ملحق اليوروبا ليج.
أما مانشستر يونايتد سيتواجد في نفس المرحلة لأنه لم يتصدر مجموعته في البطولة ذاتها حيث حل في المركز الثاني خلف المتصدر ريال سوسيداد.
انتهت مباراة الذهاب بين الفريقين بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما على ملعب كامب نو، ومع انتهاء قاعدة تسجيل الهدف خارج الديار بهدفين، فالفوز هو السبيل الوحيد لأي فريق من أجل الصعود لدور الستة عشر.
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تشكيلة مانشستر يونايتد ضد برشلونة
أما إيريك تين هاج، مدرب مانشستر يونايتد، فسوف يلعب بالشكل الآتي:
الخطة: 4-2-3-1
ديفيد دي خيا
لوك شاو - رفائيل فاران - ليساندرو مارتينيز - أرون بيساكا
كاسيميرو - فريد
ماركوس راشفورد - برونو فيرنانديز - جادون سانشو
ووت فيجورست