90- تسديدة قوووووووية من فاتي، تلمس الدفاع وتمر بجوار القائم بقليل
برشلونة ضد مانشستر يونايتد: مباشر لحظة بلحظة
- -
نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق
- -
- -
86' أوووووووووه العارضة تحرم برشلونة من الهدف الثالث، بعد ارتباك داخل منطقة الجزاء
- -
تبديل لبرشلونة
82' خروج رافينيا ودخول فيران توريس
- -
خطيرررررررررررة لبرشلونة
80' شتيجن يسدد ركلة المرمى بشكل رررائع، تتجاوز الكل وتصل إلى رافينيا الذي يسدد الكرة برأسه ولكن دي خيا يتالق ويتصدى لها
- -
79' تسديدة قووية من راشفورد ولكنها تمر بجوار المرمى
- -
جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول التعادل لبرشلونة
75' عرررررضية ررائعة من رافينيا، تتجاوز الجميع ومن بينهم ليفا الذي حاول التداخل في الكرة لتسديدها في المرمى، ولكنها تعرف طريق الشباك دون مساعدة من البولندي
- -
68' انطلاقة من فريد وتسديدة قووية ولكنها تمر بجوار القائم بقليل
- -
ركلة حرة مباشرة لبرشلونة
68' ليفاندوفيسكي يسدد الكرة ولكنها تعلو العارضة قليلًا
- -
تبديلين لبرشلونة
66' بدخول كلا من كريستنسين وبالدي
- -
خطيرررررة لليونايتد
61' راشفورد يمرر الكرة إلى بيساكا الذي يسدد كرة قووية ولكنها ترتطم بالدفاع وتخرج لركنية
- -
جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووول الثاني لليونايتد
59' راشفورد يراوغ بشكل ررائع ويرسل عرررضية تمر من فيرنانديز، ترتطم بالمدافع كوندي وتسكن الشباك
- -
54' تصوووويبة قوووية من رافينيا ولكن دي خيا يتألق ويمسك بالكرة
- -
جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول التعادل لليونايتد
53' تمريرة رائعة من فريد إلى راشفورد الذي يتجاوز ألونسو ويسدد الكرة قووية في المرمى
- -
جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول الأول لبرشلونة
50' ركنية لبرشلونة، الكرة تصل إلى ألونسو ورأسية قوووية تسكن المرمى
- -
خطيرررررة لليونايتد
48' عرررضية من الجهة اليمنى، فيجورست يلمسها بالكعب، تصل إلى سانشو الذي يسدد ولكن الكرة تمر بجوار القائم
- -
محاولة من رافينيا
47' تسديدة قووية من البرازيلي ولكنها تمر بجوار القائم بقليل
- -
بداية الشوط الثاني
- -
نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي
- -
تبديل اضطراري لبرشلونة
41' خروج بيدري للإصابة ودخول سيرجي روبيرتو