برشلونة ضد مانشستر يونايتد: مباشر لحظة بلحظة

تابع معنا تغطية مباشرة لمباراة برشلونة ضد مانشستر يونايتد في مباريات مُلحق الدوري الأوروبي لموسم 2022/2023، على ملعب كامب نو

FC Barcelone Manchester United Lewandowski Rashford Ligue EuropaGetty Images
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برشلونة vs مانشستر يونايتدبرشلونةمانشستر يونايتدالدوري الأوروبي
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    نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق

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    90- تسديدة قوووووووية من فاتي، تلمس الدفاع وتمر بجوار القائم بقليل

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    86 أوووووووووه العارضة تحرم برشلونة من الهدف الثالث، بعد ارتباك داخل منطقة الجزاء

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    تبديل لبرشلونة

    82 خروج رافينيا ودخول فيران توريس

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    خطيرررررررررررة لبرشلونة

    80 شتيجن يسدد ركلة المرمى بشكل رررائع، تتجاوز الكل وتصل إلى رافينيا الذي يسدد الكرة برأسه ولكن دي خيا يتالق ويتصدى لها

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    79 تسديدة قووية من راشفورد ولكنها تمر بجوار المرمى

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    جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول التعادل لبرشلونة

    75 عرررررضية ررائعة من رافينيا، تتجاوز الجميع ومن بينهم ليفا الذي حاول التداخل في الكرة لتسديدها في المرمى، ولكنها تعرف طريق الشباك دون مساعدة من البولندي

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    68 انطلاقة من فريد وتسديدة قووية ولكنها تمر بجوار القائم بقليل

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    ركلة حرة مباشرة لبرشلونة

    68 ليفاندوفيسكي يسدد الكرة ولكنها تعلو العارضة قليلًا

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    تبديلين لبرشلونة

    66 بدخول كلا من كريستنسين وبالدي

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    خطيرررررة لليونايتد

    61 راشفورد يمرر الكرة إلى بيساكا الذي يسدد كرة قووية ولكنها ترتطم بالدفاع وتخرج لركنية

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    جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووول الثاني لليونايتد

    59 راشفورد يراوغ بشكل ررائع ويرسل عرررضية تمر من فيرنانديز، ترتطم بالمدافع كوندي وتسكن الشباك

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    54 تصوووويبة قوووية من رافينيا ولكن دي خيا يتألق ويمسك بالكرة

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    جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول التعادل لليونايتد

    53 تمريرة رائعة من فريد إلى راشفورد الذي يتجاوز ألونسو ويسدد الكرة قووية في المرمى

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    جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول الأول لبرشلونة

    50 ركنية لبرشلونة، الكرة تصل إلى ألونسو ورأسية قوووية تسكن المرمى

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    خطيرررررة لليونايتد

    48 عرررضية من الجهة اليمنى، فيجورست يلمسها بالكعب، تصل إلى سانشو الذي يسدد ولكن الكرة تمر بجوار القائم

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    محاولة من رافينيا

    47 تسديدة قووية من البرازيلي ولكنها تمر بجوار القائم بقليل

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    بداية الشوط الثاني

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    نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

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    تبديل اضطراري لبرشلونة

    41 خروج بيدري للإصابة ودخول سيرجي روبيرتو