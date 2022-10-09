أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة الجولة الثامنة من الدوري الإسباني ومواجهة بين برشلونة وسيلتا فيجو على ملعب سبوتيفاي كامب نو.

برشلونة يحتل المركز الثاني برصيد 19 نقطة، حيث تعادل مباراة واحدة فقط انتصر في 7 مواجهات وفي حال تحقيق الفوز يتصدر الترتيب متفوقًا على ريال مدريد بفارق الأهداف.

أما سيلتا فيجو، فيتواجد في المركز الحادي عشر برصيد 10 نقاط ولم ينتصر في الدوري سوى 3 مرات فقط على ريال بيتيس وجيرونا وقادش.