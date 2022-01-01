برشلونة ضد رايو فاييكانو: مباشر لحظة بلحظة

بينما يحاول فاييكانو الابتعاد أكثر عن مناطق الهبوط والتي تفصله بينها 7 نقاط فقط.

برشلونة يسعى للفوز لضمان الانفراد بالمركز الثاني والاقتراب أكثر من متصدر الدوري ريال مدريد.

أهلا بكم في التغطية المباشرة لمباراة برشلونة ورايو فاييكانو المؤجلة من الجولة 21 في الدوري الإسباني