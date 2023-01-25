أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة لمباراة برشلونة ضد ريال سوسيداد في إطار دور ربع النهائي من مسابقة كأس ملك إسبانيا لموسم 2022/2023، والذي سيُقام على ملعب كامب نو.

يسعى برشلونة المنتعش بالفوز بكأس السوبر للمنافسة على لقب كأس ملك إسبانيا، وكان قد تأهل إلى هذا الدور عقب تجاوز سبتة بخماسية نظيفة ويرغب في استغلال عاملي الأرض والجمهور للصعود للدور القادم.

في المقابل، يسعى ريال سوسيداد لاستكمال موسمه الرائع في تحقيق المفاجأة والوصول إلى نصف نهائي كأس الملك، وكان الفريق الباسكي قد تأهل عقب تجاوز مايوركا بهدف نظيف.