أما ألغاوسيل، مدرب ريال سوسيداد، فسوف يلعب بالشكل الآتي:
الخطة: 4-1-4-1
أليكس ريميرو
دييجو ريكو - روبين لو نورماند - إيجور زوبيلديا - أرتيز أيلوستوندو
مارتن زوبيميندي
ميكيل أوريازابال - بابلو مارين - برايس مينديز - تاكيفوسا كوبو
أليكسندر سورلوث
أما ألغاوسيل، مدرب ريال سوسيداد، فسوف يلعب بالشكل الآتي:
الخطة: 4-1-4-1
أليكس ريميرو
دييجو ريكو - روبين لو نورماند - إيجور زوبيلديا - أرتيز أيلوستوندو
مارتن زوبيميندي
ميكيل أوريازابال - بابلو مارين - برايس مينديز - تاكيفوسا كوبو
أليكسندر سورلوث
قرر تشافي مدرب برشلونة، الاعتماد على الشكل الآتي:
الخطة 4-3-3
أندريه تير شتيجن
أليخاندرو بالدي - أندرياس كريستنسين - رونالد أراوخو - جويل كوندي
بيدري - سيرجيو بوسكيتس - فرينكي دي يونج
جافي - روبيرت ليفاندوفيسكي - عثمان ديمبيلي
📋 تشكيلتنا لمباراة الليلة— نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) January 25, 2023
⏳ برشلونة 🆚 ريال سوسييداد
🏆 #CopaBarça pic.twitter.com/JJIfgHmNe7
أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة لمباراة برشلونة ضد ريال سوسيداد في إطار دور ربع النهائي من مسابقة كأس ملك إسبانيا لموسم 2022/2023، والذي سيُقام على ملعب كامب نو.
يسعى برشلونة المنتعش بالفوز بكأس السوبر للمنافسة على لقب كأس ملك إسبانيا، وكان قد تأهل إلى هذا الدور عقب تجاوز سبتة بخماسية نظيفة ويرغب في استغلال عاملي الأرض والجمهور للصعود للدور القادم.
في المقابل، يسعى ريال سوسيداد لاستكمال موسمه الرائع في تحقيق المفاجأة والوصول إلى نصف نهائي كأس الملك، وكان الفريق الباسكي قد تأهل عقب تجاوز مايوركا بهدف نظيف.