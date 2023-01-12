أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة لمباراة برشلونة ضد ريال بيتيس في إطار نصف نهائي كأس السوبر الإسباني لموسم 2022/2023، والذي سيُقام في السعودية، وستُلعب المباراة على ستاد الملك فهد.

يعتبر ريال بيتيس هو حامل لقب الكأس في نسخته الماضية بعد التغلب على أتلتيك بيلباو في النهائي، ويسعى الفريق الأندلسي للمنافسة على بطولة جديدة وهي السوبر، ولكن سيتوجب عليه تجاوز عقبة العملاق الكتالوني.

أما برشلونة يتواجد في المسابقة بعد أن حل وصيفًا في الموسم المنقضي من الدوري الإسباني، ويرغب البلاوجرانا في تجاوز بيتيس للاقتراب من فرصة تحقيق أول الألقاب تحت قيادة المدرب تشافي.