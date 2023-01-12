45' الحارس الألماني يتألق ويتصدى لتسديدتين من هنريكي ورودري على التوالي
مباشربرشلونة ضد ريال بيتيس: مباشر لحظة بلحظة
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نهاية الشوط الأول بتقدم برشلونة بهدف نظيف
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شتيجن يحرم بيتيس من التعادل!
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جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول الأول لبرشلونة
40' ديمبيلي يراوغ بشكل رائع ويمرر إلى ليفاندوفيسكي، يسدد أول مرة ولكن فيليبي يعترضها، قبل أن ترد له ويسدد الكرة في المرمى
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خطيررررة لريال بيتيس
35' عررررضية من هنريكي، تتجاوز الجميع ولكن روبيرتو يشتتها قبل أن ينقض عليها رودري
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أوووووووه شتيجن ينقذ هدف محقق لبيتيس
30' ركنية لريال بيتيس، ورأسية قوووية ولكن شتيجن يتألق ويتصدى لها بصعوبة
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23' هدف ملغي لبرشلونة بسبب تسلل على بيدري
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خطيرررررة لريال بيتيس
20' كوندي يلعب تمريرة قصيرة إلى شتيجن، فقير يخطف الكرة، يراوغ الحارس الألماني، ولكن أراوخو يتدخل لانقاذ الموقف
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16' عرررضية من ديمبيلي، ليفاندوفيسكي يحاول التسديد مباشرة في المرمى ولكن يكاد يلمس الكرة
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8' ركنية لبرشلونة، بارفو يخرج من مرماه ويشتت الكرة بيده بعد أن اصطدم بواحد من لاعبي البارسا
التشيلي يعاني من بعض الانزعاجات بسبب ذلك الالتحام
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6' سيطرة واستحواذ على الكرة للاعبي برشلونة
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انطلاق المباراة
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تشكيلة ريال بيتيس ضد برشلونة
أما مانويل بيليجريني، مدرب ريال بيتيس، فسوف يلعب بالشكل الآتي:
الخطة: 4-3-3
كلاوديو برافو
ميراندا - لويز فيليبي - جيزمان بيزيلا - أيتور روبيال
جايدو رودريجيز - رودري
لويز هنريكي - نبيل فقير - سيرجيو كاناليس
بورخا إيجليسياس
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تشكيلة برشلونة ضد ريال بيتيس
قرر تشافي، مدرب برشلونة، الاعتماد على الشكل الآتي:
الخطة 4-3-3
أندريه تير شتيجن
جوردي ألبا - رونالد أراوخو - جويل كوندي - سيرجي روبيرتو
بيدري - فرينكي دي يونج - جافي
عثمان ديمبيلي - روبيرت ليفاندوفيسكي - رافينيا
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أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة لمباراة برشلونة ضد ريال بيتيس في إطار نصف نهائي كأس السوبر الإسباني لموسم 2022/2023، والذي سيُقام في السعودية، وستُلعب المباراة على ستاد الملك فهد.
يعتبر ريال بيتيس هو حامل لقب الكأس في نسخته الماضية بعد التغلب على أتلتيك بيلباو في النهائي، ويسعى الفريق الأندلسي للمنافسة على بطولة جديدة وهي السوبر، ولكن سيتوجب عليه تجاوز عقبة العملاق الكتالوني.
أما برشلونة يتواجد في المسابقة بعد أن حل وصيفًا في الموسم المنقضي من الدوري الإسباني، ويرغب البلاوجرانا في تجاوز بيتيس للاقتراب من فرصة تحقيق أول الألقاب تحت قيادة المدرب تشافي.