40' تسديدة من ليفاندوفيسكي ولكن الكرة ترتطم بالدفاع وتُغير إتجاهها، ركنية للبلاوجرانا
مباشربرشلونة ضد ريال بيتيس: مباشر لحظة بلحظة
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نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي
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33' هدف ملغي لبرشلونة بسبب تسلل على رافينيا
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30' مرتدة لريال بيتيس، عررضية من الجهة اليسرى إلى كاناليس وتسديدة قوووية ولكن الدفاع يعترضها
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أوووووووه ماذا أهدرت يا بيدري؟
18' برشلونة كان لديه فرصة لتسجيل الهدف الأول، ولكن بيدري يفشل في مراوغة الحارس سيلفا بعد أن تجاوز الدفاع بشكل رائع
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16' ركنية لريال بيتيس، ولكن شتيجن يخرج من مرماه ويشتت الكرة
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10' فقير يسقط داخل منطقة الجزاء بعد التحام مع واحد من مدافعي البارسا، يطالب بركلة جزاء ولكن الحكم يقرر استمرار اللعب
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خطيرررررة لريال بتيس
9' مرتدة لأصحاب الأرض، تمريرة رائعة بإتجاه لويز هنريكي، الذي يسدد الكرة قووية، ترتطم بالمدافع بالدي وتمر بجوار القائم بقليل
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انطلاق المباراة
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تشكيلة ريال بيتيس ضد برشلونة
أما مانويل بيليجريني، مدرب ريال بيتيس، فسوف يلعب بالشكل الآتي:
الخطة: 4-2-3-1
روي سيلفا
أبنر فينسيوس - لويز فيليبي - جيزمان بيزيلا - أيتور روبيال
جايدو رودريجيز - ويليام كارفاليو
سيرجيو كاناليس - نبيل فقير - لويز هنريكي
بورخا إيجليسياس
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تشكيلة برشلونة ضد ريال بيتيس
قرر تشافي، مدرب برشلونة، الاعتماد على الشكل الآتي:
الخطة 4-3-3
أندريه تير شتيجن
أليخاندرو بالدي - رونالد أراوخو -أندرياس كريستنسن - جويل كوندي
بيدري - سيرجيو بوسكيتس - فرينكي دي يونج
جافي - روبيرت ليفاندوفيسكي - رافينيا
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أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة لمباراة برشلونة ضد ريال بيتيس في إطار مباراة مؤجلة من الجولة السابعة عشر من الدوري الإسباني لموسم 2022-2023 على ملعب بينيتو فيامارين.
يسعى برشلونة لتحقيق الفوز في ملعب صعب للغاية من أجل الحفاظ على فارق الخمس نقاط الذي يفصله عم ريال مدريد صاحب المركز الثاني في الترتيب، حيث يتواجد البلاوجرانا في الصدارة برصيد 47 نقطة.
أما بيتيس يملك 31 نقطة في المركز السادس، يرغب في استغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق الانتصار والتساوي مع أتلتيكو مدريد رابع الترتيب في نفس عدد النقاط، للإبقاء على حظوظه قوية في المنافسة على مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا.