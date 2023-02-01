أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة لمباراة برشلونة ضد ريال بيتيس في إطار مباراة مؤجلة من الجولة السابعة عشر من الدوري الإسباني لموسم 2022-2023 على ملعب بينيتو فيامارين.

يسعى برشلونة لتحقيق الفوز في ملعب صعب للغاية من أجل الحفاظ على فارق الخمس نقاط الذي يفصله عم ريال مدريد صاحب المركز الثاني في الترتيب، حيث يتواجد البلاوجرانا في الصدارة برصيد 47 نقطة.

أما بيتيس يملك 31 نقطة في المركز السادس، يرغب في استغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق الانتصار والتساوي مع أتلتيكو مدريد رابع الترتيب في نفس عدد النقاط، للإبقاء على حظوظه قوية في المنافسة على مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا.