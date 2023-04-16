أهلا بكم في البث المباشر لمباراة خيتافي ضد برشلونة على ملعب "كولوسيوم ألفونسو بيريث" والتي تقام ضمن منافسات الجولة 29 لموسم 2022-23 من الدوري الإسباني.

برشلونة يطمح للفوز ولا شيء آخر كي لا يعيد آمال ريال مدريد في مواصلة منافسته على اللقب، خاصة بعد فوز الملكي على قادش وتقليص الفارق إلى 10 نقاط.

بينما يريد خيتافي أن يبتعد بشكل كلي عن الهبوط بتحقيق نتيجة إيجابية وهو الذي يحتل المركز الخامس عشر برصيد 30 نقطة ولا تفصله عن مواقع الهبوط سوى 3 نقاط.