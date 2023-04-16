2" بطاقة صفراء من نصيب جافي بعد عرقلة متعمدة للاعب خيتافي فى منتصف الميدان
مباشرخيتافي ضد برشلونة: مباشر لحظة بلحظة
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1" الحكم يطلق صافرة بداية المباراة
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تشكيلة خيتافي الرسمية ضد برشلونة
أما كيكي فلوريس فسوف يعتمد على الأسماء الآتية:
الخطة 5-3-2
دافيد سوريا
داميان سواريز - داكونام - خوان إيجليسياس - دوارتي - عمر الديريتي
اكسيموفيتش - لويس مييا - منير الحدادي
بورخا مايورال - أونال
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تشكيلة برشلونة الرسمية ضد خيتافي
قرر تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، الاعتماد على العناصر الآتية:
الخطة 4-3-3
تير شتيجن
ألبا - كوندي - أراوخو - بالدي
سيرجي روبيرتو - سيرجيو بوسكيتس - فرانك كيسييه
جافي - روبرت ليفاندوفسكي - رافينيا
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أهلا بكم في البث المباشر لمباراة خيتافي ضد برشلونة على ملعب "كولوسيوم ألفونسو بيريث" والتي تقام ضمن منافسات الجولة 29 لموسم 2022-23 من الدوري الإسباني.
برشلونة يطمح للفوز ولا شيء آخر كي لا يعيد آمال ريال مدريد في مواصلة منافسته على اللقب، خاصة بعد فوز الملكي على قادش وتقليص الفارق إلى 10 نقاط.
بينما يريد خيتافي أن يبتعد بشكل كلي عن الهبوط بتحقيق نتيجة إيجابية وهو الذي يحتل المركز الخامس عشر برصيد 30 نقطة ولا تفصله عن مواقع الهبوط سوى 3 نقاط.