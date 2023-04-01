20" خطأ لبرشلونة ينفذ بتمريرة طولية تصل إلى روبرتو ارواخو الذي أرسل تمريرة تصل أمام روبرت ليفاندوفسكي داخل منطقة الجزاء ثم يسددها فى المرمى بنجاح
مباشربرشلونة وإلتشي: مباشر لحظة بلحظة
ملخص
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جوووووووووووول، ليفاندوفسكي يسجل الأول لبرشلونة
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15" ربع ساعة مرت من زمن الشوط الأول ولايزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين
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14" تسديدة قوية من أنسو فاتي اصطدمت فى الدفاع ومرت بدون خطورة
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11" عرضية من كارلوس كليرك من الجهة اليسرى لكن ابعدها ماركوس ألونسو من منطقة الخطورة
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10" تمريرات متتالية فى منتصف الميدان بين أقدام لاعبي برشلونة
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4" عرضية من الجهة اليسرى لفريق إلتشي تلقاها بيدرو بيجاس برأسية سهلة بين احضان الحارس
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2" تسديدة قوية من تيتي مورينتي لاعب إلتشي لكنها اصطدمت فى الدفاع وتحولت إلى ركنية
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1" الحكم يطلق صافرة بداية المباراة
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تشكيل إلتشي
يبدأ إلتشي بقيادة المدرب سياستيان بيتشيتشي بالرسم الأتي
الخطة 4-3-3
إدجار باديا
هيليبيلتون بلانسيوس - بيدرو بيجاس - لاوتارو بلانكو - جوناثان كارمونا
عمر ماسكاريل - جيرارد جامباو - كارلوس كليرك
تيتي مورينتي - بيري ميلا - فيديل
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تشكيل برشلونة
يبدا برشلونة بقيادة المدرب شابي هيرنانديز بالرسم الآتي
الخطة 4-3-3
مارك تير شتيجن
رونالد أراوخو - جول كوندي - ماركوس ألونسو - جوردي ألبا
سيرخي روبيرتو - إيرك جارسيا - جافي
فيران توريس - روبرت ليفاندوفسكي - أنسو فاتي
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مرحبا بكم في متابعة للبث الحي و المباشر لمباراة برشلونة ضد إلتشي في إطار الجولة 27 من الدوري الإسباني، موسم 2022-23.
ويدخل برشلونة المباراة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على ريال مدريد، في المباراة الأخيرة، ويطمح لمواصلة الانتصارات للاقتراب أكثر من لقب الدوري والحفاظ على الفارق الكبير بينه وبين أقرب ملاحقيه على القمة.
بينما إلتشي الذي يعاني بشكل كبير هذا الموسم، ويتذيل ترتيب الدوري، يطمح للخروج بنتيجة إيجابية أمام برشلونة، وتقديم أداء مشرف بعد اقتراب تأكد هبوطه إلى الدرجة الثانية.