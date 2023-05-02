مباشربرشلونة وأوساسونا: مباشر لحظة بلحظة

تابع معنا تغطية مباشرة لمباراة برشلونة وأوساسونا والتي تقام ضمن الجولة 33 من منافسات الدوري الإسباني 2022-23.

Raphinha Barcelona Betis 2022-23
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برشلونة vs أوساسونابرشلونةأوساسوناالدوري الإسباني - لا ليجا
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    76" أوووووووه، هجمة خطيرة لبرشلونة بعد تمريرة رائعة فى إتجاه ليفاندوفسكي لكن خروج رائع من الحارس وابعد الكرة لتصطدم فى توريس وترتد بجوار القائم

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    73" تسديدة من أنسو فاتي من منتصف منطقة الجزاء لكنها مرت بجوار القائم

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    71" التبديل الخامس والأخير لفريق أوساسونا دخول أريداني هيرنانديز وخروج إيكر بينيتو

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    68" ليفاندوفسكي يسدد كرة قوية من داخل المنطقة وتصدى رائع من الحارس أيتور

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    67" تسديدة قوية من إيكر مونوز من على حدود المنطقة نجح فى ابعدها تير شتيجن

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    64" توغل رائع من أنسو فاتي من الجهة اليسرى ثم مرر كرة فى إتجاه ديمبيلي ليسدد الأخير الكرة بجوار القائم الأيسر

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    62" ضغط قوي من لاعبي برشلونة لمحاولة البحث عن هدف فى هذه الأثناء

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    59" تبديلان لأوساسونا دخول كيكي وكروز خوان بدلامن لوكاس تورو وتشيمي أفيلا

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    57" أوووووووووووووووووووووووووووه، تمريرة خطيرة تصل لفرينكي ددي يونج ليتبعها بتسديدة لكن ابعدها الحارس بنجاح

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    53" دخول إيريك جارسيا وعثمان ديمبيلي بدلا من رافينها وأندرياس كريستنسن

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    50" سيطرة من لاعبي برشلونة وتمريرات متتالية وسط ملعب أوساسونا

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    46" دخول كيكي بارخا وإيكر مونوز بدلا من روبن جارسيا وايمار أورزو فى أولى تبديلات أوساسونا

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    46" بداية الشوط الثاني

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    45" الحكم أضاف دقيقة وقت بدل ضائع

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    43" أوووووووه، ركنية لبرشلونة تنفذ بعرضية يتلقاها أراوخو برأسية رائعة مرت أعلى المرمى بقليل

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    42" عرضية من رافينيا من الجهة اليمنى ابعدها الدفاع ببراعة قبل رأسية أنسو فاتي

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    40" تمريرات قصيرة بين لاعبي برشلونة لمحاولة فك شفرة دفاعات أوساسونا

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    36" تبديل أول فى صفوف برشلونة بدخول أنسو فاتي وخروج جافي

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    32" تمريرة طولية رائعة من فرينكي دي يونج تضع رافينيا منفردا بالمرمى ويخرج الحارس  لإبعاد الكرة ولكن نجح رافينيا فى تسديد الكرة ومرت بجوار القائم

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    30" فرينكي دي يونج أرسل تمريرة طولية من الجهة اليسى تبحث عن رأسية كوندي لكنها مرت بغرابة من أمامه